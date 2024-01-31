Правительство упростило механизм определения семейного круга военнослужащих

Объятия с военным. Фото: Новини.LIVE

Кабинет министров упростил механизм определения семейного круга военнослужащих, имеющих право на получение денежного довольствия или помощи. Упрощенный порядок введен во время действия военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Теперь определен четкий перечень государственных органов, имеющих право на получение информации относительно лиц, имеющих право на получение денежного довольствия военнослужащих.

А именно: речь идет о Минобороны, СБУ, Службе внешней разведки, ГУР, Главном управлении национальной гвардии, Госпогранслужбе, Управлении государственной охраны, Администрации Госспецсвязи, Администрации Госспецтрансслужбы.

"Сегодня Кабмином внесены изменения в постановления от 30.11.2016 № 884 и от 28.02.2022 № 168. Проект изменений был разработан в целях упрощения порядка определения круга лиц, имеющих право на получение денежного довольствия или пособия" , — говорится в Минреинтеграции.

Что еще нужно знать

Напомним, что для находившихся в плену военнослужащих предусмотрена ежегодная денежная выплата от государства. Финансовую помощь могут получить семьи украинских военнопленных.

Мы также писали о том, что военнослужащий, военнообязанный или резервист, призванный на учебные (или проверочные) и специальные собрания или для прохождения службы в военном резерве, имеет возможность составить личное распоряжение на случай своей гибели (смерти). Согласно этому распоряжению он может определить лицо (лиц) для получения единовременного пособия по его выбору, определив размер доли этих лиц в процентах.