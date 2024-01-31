Уряд спростив механізм визначення родинного кола військовослужбовців

Обійми з військовим. Фото: Новини.LIVE

Кабінет міністрів спростив механізм визначення родинного кола військовослужбовців, які мають право на отримання грошового забезпечення або допомоги. Спрощений порядок запроваджено на час дії воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Детальніше про визначення родинного кола військових

Відтепер визначено чіткий перелік державних органів, які мають право на отримання інформації щодо осіб, які мають право на отримання грошового забезпечення військовослужбовців.

А саме: йдеться про Міноборони; СБУ; Службу зовнішньої розвідки; ГУР; Головне управління Національної гвардії; Держприкордонслужбу; Управління державної охорони; Адміністрацію Держспецзв'язку; Адміністрацію Держспецтрансслужби.

"Сьогодні Кабміном внесено зміни до постанов від 30.11.2016 № 884 і від 28.02.2022 № 168. Проєкт змін розробили з метою спрощення порядку визначення кола осіб, які мають право на отримання грошового забезпечення або допомоги", — сказано в Мінреінтеграції.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що для військовослужбовців, які перебували у полоні, передбачена щорічна грошова виплата від держави. Фінансову допомогу також можуть отримати сім'ї українських військовополонених.

Ми також писали про те, що військовослужбовець, військовозобов’язаний або резервіст, який призваний на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, має можливість скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті). Згідно з цим розпорядженням він може визначити особу (осіб) для отримання одноразової грошової допомоги за його вибором, визначивши розмір частки цих осіб у відсотках.