Укрытие в больницах — сколько выделили средств на обустройство

Институт сердца в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев

Кабинет Министров Украины принял проект постановления "Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обустройство безопасных условий в учреждениях здравоохранения". Она определит порядок и условия использования средств, направленных на обустройство укрытий в медицинских учреждениях.

Об этом сообщает прессслужба Кабмина.

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"Уже более двух лет враг каждый день целенаправленно разрушает нашу медицинскую инфраструктуру. Конечно, это создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и ставит перед нами новые вызовы. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы защитить жизнь и здоровье наших людей", — сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Субвенция направляется на выполнение проектов, связанных со строительством, реконструкцией, реставрацией и капитальным ремонтом защитных сооружений гражданской защиты в медицинских учреждениях в соответствии с действующими нормами.

Для предоставления средств на реализацию проектов должны соблюдаться следующие условия:

проект должен реализовываться в медучреждениях состоятельной сети и многопрофильных больничных учреждениях в прифронтовых регионах;

реализация проекта должна производиться при софинансировании из местных бюджетов;

медучреждение, где планируется реализация проекта, еще не имеет таких объектов или имеет нуждающиеся в обновлении;

ввод завершенного объекта в эксплуатацию должен состояться не позднее 31 декабря 2024 года.

Приоритетность проектов будет определяться в соответствии со следующими критериями:

территориальная приближенность медучреждений к зоне активных боевых действий, временно оккупированных Россией территорий Украины;

наличие в больничном заведении автономных отоплений, водоснабжения, источников электроснабжения;

наличие заключенного договора с НСЗУ по пакетам медицинских услуг "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" и "Стационарная помощь взрослым и детям без хирургических операций".

"Перечни проектов утверждает Минздрав Украины с учетом рекомендаций комиссии, созданной для проверки предложений от областных, Киевской городской госадминистрации (военных администраций). Минздрав на основе рекомендаций подает в КМУ предложения по распределению субвенции между местными бюджетами", — говорится в сообщении.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине до конца 2024 года запланировано создание безопасных условий для очного обучения для 300 тысяч учащихся, где это будет разрешать безопасность. В настоящее время определяются наиболее приоритетные регионы для последующего ремонта укрытий в местных школах.

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