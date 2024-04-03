Укриття у лікарнях — скільки виділили коштів на облаштування

Інститут серця у Києві. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв

Кабінет Міністрів України прийняв проєкт постанови "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я". Вона визначить порядок та умови використання коштів, які будуть спрямовані на облаштування укриттів у медичних закладах.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

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"Вже понад два роки ворог кожного дня цілеспрямовано руйнує нашу медичну інфраструктуру. Звісно, це створює додаткове навантаження на систему охорони здоровʼя та ставить перед нами нові виклики. Зі свого боку ми робимо все можливе, аби захистити життя та здоровʼя наших людей", — сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Субвенція спрямовується на виконання проєктів, що пов'язані з будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом захисних споруд цивільного захисту у медичних закладах відповідно до чинних будівельних норм.

Для надання коштів на реалізацію проєктів мають бути дотримані наступні умови:

проєкт має реалізовуватися в медзакладах спроможної мережі та у багатопрофільних лікарняних закладах в прифронтових регіонах;

реалізація проєкту має відбуватись за співфінансування з місцевих бюджетів;

медзаклад, де планується реалізація проєкту, ще не має таких обʼєктів або має такі, які потребують оновлення;

введення завершеного обʼєкта в експлуатацію має відбутися не пізніше 31 грудня 2024 року.

Пріоритетність проєктів буде визначатись відповідно до таких критеріїв:

територіальна наближеність медзакладів до зони активних бойових дій, тимчасово окупованих Росією територій України;

наявність у лікарняному закладі автономних опалення, водопостачання, джерел електропостачання;

наявність укладеного договору з НСЗУ за пакетами медичних послуг "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" та "Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій".

"Переліки проєктів затверджує МОЗ України з урахуванням рекомендацій комісії, створеної для перевірки пропозицій від обласних, Київської міської держадміністрації (військових адміністрацій). МОЗ на основі рекомендацій подає до КМУ пропозиції щодо розподілу субвенції між місцевими бюджетами", — сказано у повідомленні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні до кінця 2024 року заплановане створення безпечних умов для очного навчання для 300 тисяч учнів там, де це дозволятиме безпекова ситуація. Наразі визначаються найбільш пріоритетні регіони для подальшого ремонту укриттів у місцевих школах.

Ми також писали, що в японському уряді розповіли про особливості будівництва підземних бомбосховищ на островах поблизу Тайваню. Укриття планується звести у п'яти муніципалітетах: Ісігакі, Міякодзіма, Йонагуні, Такетомі та Тарама.