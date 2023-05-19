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Правительство выделило более 4 млрд грн на восстановление Украины

19 мая 2023 19:22
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Правительство выделило более 4 млрд грн на восстановление Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, сколько средств правительство выделило на восстановление Украины. По его словам, сумма превысила 4 миллиарда долларов.

Об этом заявил Денис Шмыгаль на своей странице в Telegram.

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Первые шаги к программе єВідновлення

Отмечается, что украинское правительство уже выделило первые ресурсы на выполнение программы єВідновлення. Речь идет о 4,4 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

"В целом Правительством собрано в Фонде около 62 млрд грн. Почти половина – изъяты российские средства. Приоритетные расходы Фонда – это ремонты жилья, критической инфраструктуры, пилотные проекты восстановления", – заявил Шмыгаль.

Программа єВідновлення работает более недели, за это время было подано почти 12 тысяч заявок. Больше всего от жителей Харьковщины, Киевщины, Николаевщины.

Напомним, ранее мы писали, что во время военного положения Кабинет Министров Украины распределил оборонную продукцию на две группы, чтобы облегчить закупки. Теперь закупки продуктов для войска будут открытыми.

Также Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул необходимость создания Реестра ущерба, нанесенного Россией Украине. Также он отметил важность спецтрибунала для наказания российских агрессоров.

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