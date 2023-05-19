Уряд виділив понад 4 млрд грн на відновлення України

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль розповів, скільки коштів уряд виділив на відновлення України. За його словами, сума перевищила 4 мільярди доларів.

Про це заявив Денис Шмигаль на своїй сторінці в Telegram.

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Перші кроки до програми єВідновлення

Зазначається, що український уряд уже виділив перші ресурси на виконання програми є Відновлення. Мова йде про 4,4 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

"Загалом Урядом зібрано у Фонді близько 62 млрд грн. Майже половина – вилучені російські кошти. Пріоритетні видатки Фонду — це ремонти житла, критичної інфраструктури, пілотні проєкти відновлення", — заявив Шмигаль.

Програма єВідновлення працює понад тиждень, за цей час було подано майже 12 тисяч заявок. Найбільше — від жителів Харківщини, Київщини, Миколаївщини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на час воєнного стану Кабінет Міністрів України розподілив оборонну продукцію на дві групи, щоб полегшити закупівлі. Відтепер закупівлі продуктів для війська будуть відкритими.

Також Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив на необхідності створення Реєстру збитків, завданих Росією Україні. Також він відзначив важливість спецтрибуналу для покарання російських агресорів.