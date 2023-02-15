Кабмин утвердил перечень стратегических ископаемых

Правительство утвердило перечень "стратегических" ископаемых: детали
Украинское правительство утвердило перечень месторождений полезных ископаемых с отметкой "стратегическое значение". Речь идет о ресурсах, которые важны для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства.
Об этом проинформировала пресс-служба Министерства экономики.
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Какие полезные ископаемые стали стратегическими
Ископаемые будут предоставлять в пользование путем проведения конкурсов на заключение соглашений о разделе ресурса.
В утвержденном перечне содержится пять полезных ископаемых: ванадиевые, литиевые, титановые, урановые руды, соль калийная.
Эти ископаемые входят в списки критически важных для Европейского Союза и Соединенных Штатов, поэтому стратегически важны и для украинских партнеров.
Ожидается, что 26 месторождений будут предоставляться в пользование на условиях соглашений о разделе продукции.
"Это создаст широкие возможности инвестору в реализации проекта, а государство получит свою долю, которая будет использована для развития украинской экономики", — подчеркнул глава правительства Денис Шмыгаль.
Список "стратегических" ископаемых будут обновлять каждый год.
Напомним, ранее глава правительства заявлял, что программа восстановления Украины в будущем станет крупнейшим проектом восстановления после Второй мировой войны. Это будет драйвер не только для быстрого роста страны, но и толчком для экономики Европы.
Ключевыми отраслями экономики должны стать оборона, агропромышленный комплекс, ІТ, возобновляемая энергетика, газодобыча ниаршоринг, добыча, переработка титана и полезных ископаемых, развитие логистики, а также строительная сфера.
Также в Офисе Президента заявили, что акции компании "Укрнафта" осенью прошлого года передали в собственность государства из-за угрозы национальной безопасности. Это связано с отказом предприятия поставлять нефтепродукты для нужд украинской армии.