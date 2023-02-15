Кабмин утвердил перечень стратегических ископаемых

Речь идет о ресурсах, которые важны для устойчивого развития экономики.

Украинское правительство утвердило перечень месторождений полезных ископаемых с отметкой "стратегическое значение". Речь идет о ресурсах, которые важны для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства.

Об этом проинформировала пресс-служба Министерства экономики.

Какие полезные ископаемые стали стратегическими

Ископаемые будут предоставлять в пользование путем проведения конкурсов на заключение соглашений о разделе ресурса.

В утвержденном перечне содержится пять полезных ископаемых: ванадиевые, литиевые, титановые, урановые руды, соль калийная.

Эти ископаемые входят в списки критически важных для Европейского Союза и Соединенных Штатов, поэтому стратегически важны и для украинских партнеров.

Ожидается, что 26 месторождений будут предоставляться в пользование на условиях соглашений о разделе продукции.

"Это создаст широкие возможности инвестору в реализации проекта, а государство получит свою долю, которая будет использована для развития украинской экономики", — подчеркнул глава правительства Денис Шмыгаль.

Список "стратегических" ископаемых будут обновлять каждый год.

Напомним, ранее глава правительства заявлял, что программа восстановления Украины в будущем станет крупнейшим проектом восстановления после Второй мировой войны. Это будет драйвер не только для быстрого роста страны, но и толчком для экономики Европы.

Ключевыми отраслями экономики должны стать оборона, агропромышленный комплекс, ІТ, возобновляемая энергетика, газодобыча ниаршоринг, добыча, переработка титана и полезных ископаемых, развитие логистики, а также строительная сфера.

Также в Офисе Президента заявили, что акции компании "Укрнафта" осенью прошлого года передали в собственность государства из-за угрозы национальной безопасности. Это связано с отказом предприятия поставлять нефтепродукты для нужд украинской армии.