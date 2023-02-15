Кабмін затвердив перелік стратегічних копалин

Уряд затвердив перелік "стратегічних" копалин: деталі
Український уряд затвердив перелік родовищ корисних копалин із позначкою "стратегічне значення". Йдеться про ресурси, які важливі для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави.
Про це поінформувала пресслужба Міністерства економіки.
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Які корисні копалини стали стратегічними
Копалини надаватимуть у користування шляхом проведення конкурсів на укладення договорів про розподіл ресурсу.
У затвердженому переліку міститься п'ять корисних копалин: ванадієві, літієві, титанові, уранові руди, сіль калійна.
Ці копалини входять у списки критично важливих для Європейського Союзу та Сполучених Штатів, тому є стратегічно важливими і для українських партнерів.
Очікується, що 26 родовищ надаватимуть у користування на умовах угод про розподіл продукції.
"Це створить широкі можливості інвестору в реалізації проекту, а держава отримає свою частку, яка буде використана для розвитку української економіки", — наголосив глава уряду Денис Шмигаль.
Список "стратегічних" копалин оновлюватимуть щороку.
Нагадаємо, раніше глава уряду заявляв, що програма відновлення України у майбутньому стане найбільшим проєктом відбудови після Другої світової війни. Це буде драйвер не тільки для швидкого зростання країни, а й новим поштовхом для економіки Європи.
Ключовими галузями економіки мають стати оборона, агропромисловий комплекс, ІТ, відновлювальна енергетика, газовидобування ніаршоринг, видобуток, переробка титану та корисних копалин, розвиток логістики, а також будівельна сфера.
Також в Офісі Президента заявили, що акції компанії "Укрнафта" восени минулого року передали у власність держави через загрозу національній безпеці. Це пов’язано з відмовою підприємства постачати нафтопродукти для потреб української армії.