Кабмін затвердив перелік стратегічних копалин

Йдеться про ресурси, які важливі для сталого розвитку економіки

Український уряд затвердив перелік родовищ корисних копалин із позначкою "стратегічне значення". Йдеться про ресурси, які важливі для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави.

Про це поінформувала пресслужба Міністерства економіки.

Які корисні копалини стали стратегічними

Копалини надаватимуть у користування шляхом проведення конкурсів на укладення договорів про розподіл ресурсу.

У затвердженому переліку міститься п'ять корисних копалин: ванадієві, літієві, титанові, уранові руди, сіль калійна.

Ці копалини входять у списки критично важливих для Європейського Союзу та Сполучених Штатів, тому є стратегічно важливими і для українських партнерів.

Очікується, що 26 родовищ надаватимуть у користування на умовах угод про розподіл продукції.

"Це створить широкі можливості інвестору в реалізації проекту, а держава отримає свою частку, яка буде використана для розвитку української економіки", — наголосив глава уряду Денис Шмигаль.

Список "стратегічних" копалин оновлюватимуть щороку.

Нагадаємо, раніше глава уряду заявляв, що програма відновлення України у майбутньому стане найбільшим проєктом відбудови після Другої світової війни. Це буде драйвер не тільки для швидкого зростання країни, а й новим поштовхом для економіки Європи.

Ключовими галузями економіки мають стати оборона, агропромисловий комплекс, ІТ, відновлювальна енергетика, газовидобування ніаршоринг, видобуток, переробка титану та корисних копалин, розвиток логістики, а також будівельна сфера.

Також в Офісі Президента заявили, що акції компанії "Укрнафта" восени минулого року передали у власність держави через загрозу національній безпеці. Це пов’язано з відмовою підприємства постачати нафтопродукти для потреб української армії.