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В Бангладеш протестуют работники фабрик одежды для Levi's, Zara и H&M, есть погибшие

10 ноября 2023 13:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Бангладеш протестуют работники фабрик одежды для Levi's, Zara и H&M, есть погибшие
Акции протестов в Бангладеш. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Бангладеш уже две недели не прекращаются протесты работники текстильной промышленности. Они шьют одежду Levi's, Zara, Gap, H&M и других всемирно известных брендов.

Об этом сообщает The New York Times.

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Стычки между протестующими и полицией

Всего в Бангладеш было приостановлено работу около 500 фабрик. Сотрудники требуют повышения зарплат до 208 долларов. Теперь им платят 75 долларов. После недели протестов власти согласились на 113 долларов. Людей это не устраивает.

Начались беспорядки и столкновения с полицией, погибли, по меньшей мере, трое рабочих. Профсоюзы заявляют, что полиция применила слезоточивый газ и резиновые шары.

Швейная индустрия является основой экономики Бангладеш, на нее приходится 35% ВВП и более 80% экспорта в размере 55 миллиардов долларов.

протести
Протесты в Бангладеш. Фото: Reuters
протести
Полиция на улицах города. Фото: Reuters
протесты
Пострадавшая во время протестов женщина. Фото: Аl Jazeera
протесты
Полиция задерживает протестующих. Фото: Аl Jazeera

Ранее сообщалось, что Турции пропалестинские демонстранты вышли на митинг. Они пытались прорваться на территорию американской базы Инджирлик.

Напомним, что Германия считает, что "вопреки нацистскому прошлому" должна защищать Израиль и евреев в войне против ХАМАС. В то же время не все немцы придерживаются таких взглядов, а во многих городах страны растет напряжение и антисемитские протесты.

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