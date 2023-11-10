Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В Бангладеш протестують працівники фабрик одягу для Levi's, Zara і H&M, є загиблі arrow

В Бангладеш протестують працівники фабрик одягу для Levi's, Zara і H&M, є загиблі

10 листопада 2023 13:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Бангладеш протестують працівники фабрик одягу для Levi's, Zara і H&M, є загиблі
Акції протестів у Бангладеш. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Бангладеш вже два тижні не припиняються протести працівники текстильної промисловості. Вони шиють одяг Levi's, Zara, Gap, H&M та інших всесвітньо відомих брендів.

Про це повідомляє The New York Times.

Читайте також:

Сутички між протестувальниками і поліцією

Загалом у Бангладеш було призупинено роботу близько 500 фабрик. Працівники вимагають підвищення зарплат до 208 доларів. Нині їм платять 75 доларів. Після тижня протестів влада погодилася на 113 доларів. Людей це не влаштовує.

Почалися заворушення та зіткнення з поліцією, загинули щонайменше троє робітників. Профспілки заявляють, що поліція застосувала сльозогінний газ та гумові кулі.

Швейна індустрія є основою економіки Бангладеш, на неї припадає 35% ВВП та понад 80% експорту на суму 55 мільярдів доларів.

протесты
Протести у Бангладеш. Фото: Reuters
протести
Поліція на вулицях міста. Фото: Reuters 
протести
Жінка, яка постраждала під час протестів. Фото: Аl Jazeera
протести
Поліція затримує протестувальників. Фото: Аl Jazeera

Раніше ми повідомляли, що Туреччині пропалестинські демонстранти вийшли на мітинг. Вони намагалися прорватися на територію американської бази Інджірлік.

Нагадуємо, що Німеччина вважає, що "всупереч нацистському минулому" повинна захищати Ізраїль та євреїв у війні проти ХАМАС. У той же час, не всі німці дотримуються таких поглядів, а в багатьох містах країни зростає напруга та антисемітські протести. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції - 80x80

Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:30 Українцям виплачують компенсацію до 1 тис. грн щомісяця — хто має право

Актуальне по темі