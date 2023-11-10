В Бангладеш протестують працівники фабрик одягу для Levi's, Zara і H&M, є загиблі

Акції протестів у Бангладеш. Фото: Reuters

У Бангладеш вже два тижні не припиняються протести працівники текстильної промисловості. Вони шиють одяг Levi's, Zara, Gap, H&M та інших всесвітньо відомих брендів.

Про це повідомляє The New York Times.

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Загалом у Бангладеш було призупинено роботу близько 500 фабрик. Працівники вимагають підвищення зарплат до 208 доларів. Нині їм платять 75 доларів. Після тижня протестів влада погодилася на 113 доларів. Людей це не влаштовує.

Почалися заворушення та зіткнення з поліцією, загинули щонайменше троє робітників. Профспілки заявляють, що поліція застосувала сльозогінний газ та гумові кулі.

Швейна індустрія є основою економіки Бангладеш, на неї припадає 35% ВВП та понад 80% експорту на суму 55 мільярдів доларів.

Протести у Бангладеш. Фото: Reuters

Поліція на вулицях міста. Фото: Reuters

Жінка, яка постраждала під час протестів. Фото: Аl Jazeera

Поліція затримує протестувальників. Фото: Аl Jazeera

Раніше ми повідомляли, що Туреччині пропалестинські демонстранти вийшли на мітинг. Вони намагалися прорватися на територію американської бази Інджірлік.

Нагадуємо, що Німеччина вважає, що "всупереч нацистському минулому" повинна захищати Ізраїль та євреїв у війні проти ХАМАС. У той же час, не всі німці дотримуються таких поглядів, а в багатьох містах країни зростає напруга та антисемітські протести.