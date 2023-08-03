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В Минэкономики объяснили, почему правительство требует от украинцев вернуть 6,5 тысячи грн

3 августа 2023 18:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Минэкономики объяснили, почему правительство требует от украинцев вернуть 6,5 тысячи грн
Возврат денег. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Министерство экономики Украины обратилось к более 450 государственных органв и бюджетных учреждений, чтобы те занялись возвратом средств, которые получили их сотрудники противозаконно. Речь идет о помощи от государства в рамках программы "єПідтримка".

Об этом сообщает "Главком", ссылаясь на заместителя министра экономики Алексея Соболева, ответившего на запрос издания.

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Сколько человек получили эту помощь

Известно, что весной 2022 года в правительстве приняли решение, в котором говорится о выделении 6,5 тысячи гривен единовременного пособия тем людям, которые застрахованы, однако потеряли работу в связи с началом войны. Такую помощь получили 4,75 миллиона граждан Украины. В целом правительство выплатило 30,8 миллиарда гривен.

Однако, по словам замминистра экономики, в министерстве провели проверку заявок украинцев, которые смогли получить 6,5 тысячи от государства.

"По результатам проведенной верификации установлено получение государственной помощи в том числе лицами, страхователи которых являются бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного страхования, что противоречит условиям Программы "єПідтримка"", — отметил он.

Кто имел право получить помощь

Алексей Соболев отметил, что помощь по этой программе могли получить застрахованные лица, работающие на условиях:

  • трудового договора (контракта),
  • гиг-контракта,
  • иного гражданско-правового договора,
  • по другим основаниям, предусмотренным законом.

Или же деньги могли получить физические лица-предприниматели, страхователи которых соответствовали таким требованиям:

  • пребывание на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в отдельных административно-территориальных единицах по перечню, утверждаемому Кабинетом министров Украины по представлению ГСЧС;
  • подача в установленном законодательством порядке налоговой отчетности за IV квартал 2021 года или годовой отчетности за 2021 год;
  • небюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного страхования.

Что говорят адвокаты

Однако, как пояснил адвокат Ростислав Кравец, государство и государственные органы не могут через суд взыскать эти деньги, ведь у них на это нет оснований.

"Через суд это сделать нельзя, ведь пропущены сроки, и та статья, на которую они ссылаются, не предусматривает взыскание выплат. Есть соответствующая судебная практика, и даже Большая Палата Верховного Суда Украины прямо говорит, что в случае, если государство ошиблось и лицо ничего не делало для введения в заблуждение, та статья, на которую ссылаются непосредственно при возврате, фактически не позволяет государству вернуть средства обратно", — объяснил он.

Напомним, в Украине граждане, работающие в бюджетной сфере, должны вернуть неправомерно начисленные деньги по программе "Поддержка". Иначе их государство взыщет в судебном порядке.

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