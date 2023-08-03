В Мінекономіки пояснили, чому уряд вимагає від українців повернути 6,5 тисяч грн

Повернення грошей. Фото: Новини.LIVE

Міністерство економіки України звернулося до понад 450 державних органів і бюджетних установ, аби ті зайнялися поверненням коштів, які отримали їхні співробники протизаконно. Йдеться про допомогу від держави у межах програми "єПідтримка".

Про це повідомляє "Главком", посилаючись на заступника міністра економіки Олексія Соболева, який відповів на запит видання.

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Скільки людей отримало цю допомогу

Відомо, що навесні 2022 року в уряді ухвалили рішення, в якому йдеться про виділення 6,5 тисяч гривень одноразової допомоги тим людям, які застраховані, проте втратили роботу через початок війни. Таку допомогу отримали 4,75 мільйона громадян України. Загалом уряд виплатив 30,8 мільярда гривень.

Проте, за словами заступника міністра економіки, у міністерстві провели перевірку заявок українців, які змогли отримати 6,5 тисяі від держави.

"За результатами проведеної верифікації встановлено одержання державної допомоги в тому числі особами, страхувальники яких є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного страхування, що суперечить умовам Програми "єПідтримка", — зауважив він.

Хто мав право отримати допомогу

Олексій Соболев зазначив, що допомогу за цією програмою могли отримати застраховані особи, які працюють на умовах:

трудового договору (контракту),

гіг-контракту,

іншого цивільно-правового договору,

на інших підставах, передбачених законом.

Або ж гроші могли отримати фізичні особи-підприємці, страхувальники яких відповідали таким вимогам:

перебування на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в окремих адміністративно-територіальних одиницях за переліком, що затверджується Кабінетом міністрів України за поданням ДСНС;

подання в установленому законодавством порядку податкової звітності за IV квартал 2021 р. або річної звітності за 2021 рік;

не є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного страхування.

Що кажуть адвокати

Проте, як пояснив адвокат Ростислав Кравець, держава та державні органи не можуть через суд стягнути ці гроші, адже в них на це немає підстав.

"Через суд це зробити не можна, адже пропущені терміни і та стаття, на яку вони посилаються, не передбачає стягнення виплат. Є відповідна судова практика, і навіть Велика Палата Верховного Суду України прямо говорить, що в разі, якщо держава помилилася і особа нічого не робила для введення в оману, та стаття, на яку посилаються безпосередньо при поверненні, фактично не дає змогу державі повернути кошти назад", — пояснив він.

Нагадаємо, в Україні громадяни, які працюють у бюджетній сфері, мають повернути неправомірно нараховані гроші за програмою "єПідтримка". Інакше їх держава стягне у судовому порядку.