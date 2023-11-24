Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Минэнерго назвали причины недавних отключений электричества arrow

В Минэнерго назвали причины недавних отключений электричества

24 ноября 2023 14:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Минэнерго назвали причины недавних отключений электричества
Энергетик работает на линии. Фото: ДТЭК
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В энергосистеме Украины в пятницу 24 ноября не наблюдается дефицит электроэнергии. Все недавние отключения света произошли из-за непогоды или вследствие вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Отключение из-за непогоды

"В минувшие сутки в течение нескольких часов фиксировался незначительный дефицит электроэнергии, для покрытия которого импортировалась электроэнергия как аварийная помощь. Объем привлеченной электроэнергии составил менее 1% от суточного потребления", — говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в ведомстве, в период максимального вечернего потребления электроэнергии привлечения импортной электроэнергии в качестве аварийной помощи не происходило. Украинские электростанции покрывают потребности потребителей.

Также в аварийный ремонт вышли два блока ТЭС. Один из них планируют вернуть в работу вечером — при росте потребления электроэнергии в пиковые вечерние часы.

Вражеские обстрелы

Как сообщили в Минэнерго, россияне обстреляли объект генерации электроэнергии на юге страны, что привело к повреждению оборудования.

Ранее мы писали, что жителей Киева предупредили о возможных отключениях света. Это может произойти из-за непогоды.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших - 80x80

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

Новость с видео

20:56 Земля получила лазерное сообщение из глубин космоса — что ждет человечество

Актуальное по теме