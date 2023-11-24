В Минэнерго назвали причины недавних отключений электричества

Энергетик работает на линии. Фото: ДТЭК

В энергосистеме Украины в пятницу 24 ноября не наблюдается дефицит электроэнергии. Все недавние отключения света произошли из-за непогоды или вследствие вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины на своей странице в Facebook.

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Отключение из-за непогоды

"В минувшие сутки в течение нескольких часов фиксировался незначительный дефицит электроэнергии, для покрытия которого импортировалась электроэнергия как аварийная помощь. Объем привлеченной электроэнергии составил менее 1% от суточного потребления", — говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в ведомстве, в период максимального вечернего потребления электроэнергии привлечения импортной электроэнергии в качестве аварийной помощи не происходило. Украинские электростанции покрывают потребности потребителей.

Также в аварийный ремонт вышли два блока ТЭС. Один из них планируют вернуть в работу вечером — при росте потребления электроэнергии в пиковые вечерние часы.

Вражеские обстрелы

Как сообщили в Минэнерго, россияне обстреляли объект генерации электроэнергии на юге страны, что привело к повреждению оборудования.

Ранее мы писали, что жителей Киева предупредили о возможных отключениях света. Это может произойти из-за непогоды.