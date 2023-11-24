В Минэнерго назвали причины недавних отключений электричества
В энергосистеме Украины в пятницу 24 ноября не наблюдается дефицит электроэнергии. Все недавние отключения света произошли из-за непогоды или вследствие вражеских обстрелов.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины на своей странице в Facebook.
Отключение из-за непогоды
"В минувшие сутки в течение нескольких часов фиксировался незначительный дефицит электроэнергии, для покрытия которого импортировалась электроэнергия как аварийная помощь. Объем привлеченной электроэнергии составил менее 1% от суточного потребления", — говорится в сообщении.
В то же время, как отметили в ведомстве, в период максимального вечернего потребления электроэнергии привлечения импортной электроэнергии в качестве аварийной помощи не происходило. Украинские электростанции покрывают потребности потребителей.
Также в аварийный ремонт вышли два блока ТЭС. Один из них планируют вернуть в работу вечером — при росте потребления электроэнергии в пиковые вечерние часы.
Вражеские обстрелы
Как сообщили в Минэнерго, россияне обстреляли объект генерации электроэнергии на юге страны, что привело к повреждению оборудования.
Ранее мы писали, что жителей Киева предупредили о возможных отключениях света. Это может произойти из-за непогоды.
Читайте Новини.LIVE!