В Міненерго назвали причини нещодавніх знеструмлень
В енергосистемі України у п'ятницю, 24 листопада, не спостерігається дефіцит електроенергії. Всі нещодавні відключення світла сталися через негоду або внаслідок ворожих обстрілів.
Про це повідомляє Міністерства енергетики України на своїй сторінці у Facebook.
Відключення через негоду
"Минулої доби протягом кількох годин фіксувався незначний дефіцит електроенергії, для покриття якого імпортувалася електроенергія як аварійна допомога. Обсяг залученої електроенергії склав менше ніж 1% від добового споживання", — йдеться в повідомленні.
Водночас, як зазначили у відомстві, у період максимального вечірнього споживання електроенергії залучення імпортної електроенергії як аварійної допомоги не відбувалося. Українські електростанції покривають потреби споживачів.
Також в аварійний ремонт вийшли два блоки ТЕС. Один із них планують повернути в роботу ввечері — під час зростання споживання електроенергії у пікові вечірні години.
Ворожі обстріли
Як повідомили в Міненерго, росіяни обстріляли об’єкт генерації електроенергії на півдні країни, що призвело до пошкодження обладнання.
Раніше ми писали, що мешканців Києва попередили про можливі відключення світла. Це може статися через непогоду.
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