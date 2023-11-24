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В Міненерго назвали причини нещодавніх знеструмлень

24 листопада 2023 14:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Міненерго назвали причини нещодавніх знеструмлень
Енергетик працює на лінії. Фото: ДТЕК
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В енергосистемі України у п'ятницю, 24 листопада, не спостерігається дефіцит електроенергії. Всі нещодавні відключення світла сталися через негоду або внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє Міністерства енергетики України на своїй сторінці у Facebook.

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Відключення через негоду

"Минулої доби протягом кількох годин фіксувався незначний дефіцит електроенергії, для покриття якого імпортувалася електроенергія як аварійна допомога. Обсяг залученої електроенергії склав менше ніж 1% від добового споживання", — йдеться в повідомленні.

Водночас, як зазначили у відомстві, у період максимального вечірнього споживання електроенергії залучення імпортної електроенергії як аварійної допомоги не відбувалося. Українські електростанції покривають потреби споживачів.

Також в аварійний ремонт вийшли два блоки ТЕС. Один із них планують повернути в роботу ввечері — під час зростання споживання електроенергії у пікові вечірні години.

Ворожі обстріли

Як повідомили в Міненерго, росіяни обстріляли об’єкт генерації електроенергії на півдні країни, що призвело до пошкодження обладнання.

Раніше ми писали, що мешканців Києва попередили про можливі відключення світла. Це може статися через непогоду.

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