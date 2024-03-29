В ожидании Zara: как возвращение мировых брендов повлияет на рынок и цены

Магазин Zara в Киеве

В начале апреля на украинский рынок готовится вернуться испанский ритейлер Inditex, а с ним и целый ряд иностранных брендов модной одежды: Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti и Bershka, которые закрылись еще в самом начале войны. Первыми возобновят работу магазины Zara. Новини.LIVE разбирались, как возвращение мировых брендов повлияет на украинский ритейл, что будет с ценами на новые коллекции, а также каких изменений ждать на рынке в ближайшее время.

Возвращение брендов уже в апреле

О датах открытия брендов стало известно из информации обнародованной в Google maps о том, что точки сети сначала откроются в Киеве — 3 апреля (ТРЦ Dream, River Mall, Respublika Park) и 5 апреля (ТРЦ SkyMall, Lavina Mall). Информации об открытии других магазинов ритейлера — Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka и других пока нет.

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Карта магазинов Zara в Киеве. Google Maps

О планах испанского ритейлера о постепенном возобновлении работы в Украине еще в начале марта писала британская деловая газета Financial Times. По данным издания, ритейлер планирует возобновить работу 50 магазинов. И, вероятно, именно с магазинов сети Zara.



Однако даже открытие одной только Zara — это хороший сигнал для рынка, уверены эксперты. Например, когда в ноябре 2023 в Украину вернулся H&M, трафик ТРЦ увеличился на 10-15%. Об этом сообщили в ассоциации ритейлеров Украины (RAU). В случае с Inditex рост трафика может быть еще больше.

"Во-первых, брендов у Inditex гораздо больше, они акцентируют внимание на разной целевой аудитории и пытаются покрыть всех. Во-вторых, если мы говорим только о Zara, то этот бренд находится между Nike и Adidas по Brand value. Для нас возвращение международных брендов имеет очень важное значение. Потому что эти магазины запускают трафик, делают его более резвым, дают импульс маленьким производителям и поставщикам", — цитирует СЕО столичных Lavina Mall и Blockbuster Mall Дмитрия Лашина в Ассоциации.

С нетерпением ждут возвращения Zara и в консалтинговой компании UTG. "Zara — это один из ведущих мировых брендов, трафикообразующий оператор. Конечно же, его возвращение повлияет и на трафик, и на заполняемость ТРЦ", — сказала Новини.LIVE генеральный директор консалтинговой компании UTG Евгения Локтионова.

Пятая часть торговых площадей Киева остаются пустые

Тем временем дела на рынке торговой недвижимости и ритейле в целом успешными назвать можно разве что с натяжкой. Себестоимость товаров растет, а покупательская способность остается низкой. Все это привело к тому, что пятая часть всех торговых площадей столицы остается без арендаторов.

По данным консалтинговой компании UTG, средняя вакантность работающих ТРЦ Києва по итогам 2023 року составила 14,2%. "Если отбросить закрытые магазины, то по Киеву вакантность составляет в среднем 14%, что уже выше нормального показателя. А если взять еще магазины закрытых арендаторов, то это приблизительно 19,7%. Другими словами, пятая часть всех торговых площадей фактически закрыта. В ближайшей перспективе мы прогнозируем большие проблемы с заполняемостью объектов регионального формата, где фактическая вакантность уже составляет более 27%", — сообщили в UTG.

Вакантность в столичных ТРЦ. Данные: консалтинговая компания UTG

При этом, как отмечают в компании, на украинском рынке сегодня нет достаточного количества альтернативных международных универмагов на площадях, которые освободились после начала войны.

В то же время конкуренция среди ТРЦ продолжает усиливаться: на 2024-2025 годы к открытию задекларированы ТРЦ White Lines, New Ray, April Mall, BalticSky, Ocean Mall, Lukiyanivka и другие объекты общей площадью более 250 тыс. кв. м. Как считают в UTG, запуск в эксплуатацию задекларированных проектов, при существующем уровне доходов и расходов населения может увеличить вакантность до 17% уже к концу 2024 года. Что приведет к постепенному перераспределению потребительских потоков между объектами, а также к дальнейшему снижению арендных ставок.

Импульсивных покупок стало меньше

С посещаемостью торговых центров дела обстоят немногим лучше. За 2023 год среднесуточный показатель посещаемости вырос почти на 10%, но остается на треть ниже, чем до войны. Что любопытно, ТЦ окружного формата, в структуре которых представлено меньше международных крупноформатных универмагов (Inditex, GAP, IKEA), демонстрируют большую устойчивость в части посещаемости.

Посещаемость украинский ТРЦ. Данные: UTG

Подтверждают это и ритейлеры. Как рассказал Новини.LIVE генеральный директор Kar Kat Fashion Игорь Забулонский (развивает в Украине бренды Springfield, Women'Secret, Pedro del Hierro), ситуация с трафиком сегодня весьма неоднородная.

"Если мы говорим про Киев, то трафик немного растет. За пределами столицы у нас мало магазинов, но там наблюдается даже снижение. А в целом сильных изменений на рынке не происходит. Ситуация стабилизировалась", — сказал нам Забулонский.

Что касается возвращения Zara, то, по его словам, трафик должен подрасти, но повлияет ли это на продажи, пока вопрос.

"Открытие магазинов скорее всего приведет к тому, что люди придут посмотреть. Трафик может вырасти. Но будет ли он продуктивен, сказать сложно. Люди любят гулять по ТРЦ, но импульсивных покупок стало куда меньше. Люди сейчас идут в магазины более осознанно. Могут сделать несколько подходов в разные ТРЦ, посмотреть, примерить и только потом уже сделать покупку", — сказал нам Забулонский.

Он также добавил, что серьезный удар по ритейлерам нанесла блокада западных границ, организованная польскими фермерами. "Тут два аспекта. Во-первых, товар идет дольше. А во-вторых, выросла себестоимость. Доставка взлетела в разы. Цены для покупателей мы поднимать пока не можем, ведь покупательская способность остается низкой. Но и ниже они вряд ли будут, потому что у ритейлеров очень существенно упала прибыльность", — отметил Забулонский.

Ритейл готовится к переменам

Чтобы оставаться на плаву, бизнесу приходится приспосабливаться под новые потребности клиентов.

Как отмечают в UTG, многие девелоперы уже начали комплексную модернизацию своих ТРЦ ("Караван", "ЦУМ", "Метроград", "Метрополис", "Квадрат Лук'янівка", Cosmo Multimall, Gorodok Gallery, "Магелан", "Глобус", "Мармелад", Dream Town, Silver Breeze, InSilver), другие же запланировали модернизацию на ближайшее время.

Меняют ассортимент и ритейлеры. По словам Забулонского, в этом году Kar Kat Fashion вывел на украинский рынок новый женский бренд спортивной одежды Dash&Starts. "Он уже продается в наших магазинах Women'Secret. Мы заметили две тенденции — падение интереса к купальникам и рост интереса к спортивной одежде. И были правы. Новый бренд очень неплохо продается. Люди неготовы тратить деньги на отпуска, зато очень большое количество женщин сегодня заботятся о своем теле", — рассказал Забулонский.

Также в последнее время на рынке появляется все больше аутлетов и дискаунтеров. Так, в конце прошлого года в столичном ТРЦ "Караван Outlet" открылся мультибрендовый аутлет магазин Discounterra, а в ТРЦ Respublika Park – первый в Украине магазин польского ритейлера ССС Half Price. А в марте этого года стало известно об открытии сразу два новых спортивных аутлет-магазинов New Balance и Arena в столичном ТРЦ Sofia Mall.

В UTG объясняют, что рост стоимости жизни заставляет людей обращать внимание на то, сколько они тратят на товары второстепенного значения, в частности, одежду. "Поэтому в некоторых объектах была сделана реконцепция на основании того, что требуется покупателям проживающим в том или ином районе города", — рассказала нам Локтионова.