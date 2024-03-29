В очікуванні Zara: як повернення світових брендів вплине на ринок та ціни

Магазин Zara у Києві

На початку квітня на український ринок готується повернутися іспанський рітейлер Inditex, а з ним і низка іноземних брендів модного одягу: Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, які закрилися ще на самому початку війни. Першими відновлять роботу магазини Zara. Новини.LIVE розбиралися, як повернення світових брендів вплине на український ритейл, що з цінами на нові колекції, а також яких змін чекатиме на ринку найближчим часом.

Повернення брендів вже у квітні

Про дати відкриття брендів стало відомо з інформації, оприлюдненої в Google maps про те, що точки мережі спочатку відкриються у Києві — 3 квітня (ТРЦ Dream, River Mall, Respublika Park) та 5 квітня (ТРЦ SkyMall, Lavina Mall). Інформації про відкриття інших магазинів рітейлера — Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka та інших поки що немає.

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Карта магазинів Zara у Києві. Google Maps

Про плани іспанського ритейлера щодо поступового відновлення роботи в Україні ще на початку березня писала британська ділова газета Financial Times. За даними видання, ритейлер планує відновити роботу 50 магазинів. І, можливо, саме з магазинів мережі Zara.



Однак навіть відкриття однієї тільки Zara — це добрий сигнал для ринку, впевнені експерти. Наприклад, коли в листопаді 2023 року в Україну повернувся H&M, трафік ТРЦ збільшився на 10-15%. Про це повідомили в асоціації ритейлерів України (RAU). У випадку з Inditex зростання трафіку може бути ще більшим.

"По-перше, брендів у Inditex набагато більше, вони акцентують увагу на різній цільовій аудиторії і намагаються покрити всіх. По-друге, якщо ми говоримо тільки про Zara, то цей бренд знаходиться між Nike та Adidas по Brand value. Для нас повернення міжнародних брендів має дуже важливе значення. Тому що ці магазини запускають трафік, роблять його більш жвавим, дають імпульс маленьким виробникам та постачальникам", — цитує СЕО столичних Lavina Mall та Blockbuster Mall Дмитра Лашина в Асоціації.

З нетерпінням чекають на повернення Zara і в консалтинговій компанії UTG. "Zara — це один з провідних світових брендів, трафікоутворюючий оператор. Звичайно ж, його повернення вплине і на трафік, і на заповнюваність ТРЦ", — сказала Новини.LIVE генеральний директор консалтингової компанії UTG Євгенія Локтіонова.

П'ята частина торгових площ Києва залишаються порожні

Тим часом справи на ринку торгівельної нерухомості та рітейлі загалом успішними назвати можна хіба що з натяжкою. Собівартість товарів зростає, а купівельна спроможність залишається низькою. Все це призвело до того, що п'ята частина торгових площ столиці залишається без орендарів.

За даними консалтингової компанії UTG, середня вакантність ТРЦ Києва, що працюють, за підсумками 2023 року склала 14,2%. "Якщо відкинути закриті магазини, то по Києву вакантність складає в середньому 14%, що вже вище за нормальний показник. А якщо взяти ще магазини закритих орендарів, то це приблизно 19,7%. Іншими словами, п'ята частина всіх торгових площ фактично закрита. Найближчою перспективою ми прогнозуємо великі проблеми із заповнюваністю об'єктів регіонального формату, де фактична вакантність вже становить понад 27%", — повідомили в UTG.

Вакантність в ТРЦ Києва. Дані: консалтингова компанія UTG

При цьому, як зазначають у компанії, на українському ринку сьогодні немає достатньої кількості альтернативних міжнародних універмагів на площах, що звільнилися після початку війни.

Водночас конкуренція серед ТРЦ продовжує посилюватися: на 2024-2025 роки до відкриття задекларовано ТРЦ White Lines, New Ray, April Mall, BalticSky, Ocean Mall, Lukiyanivka та інші об'єкти спільної площею понад 250 тис. кв. м. Як вважають у UTG, запуск в експлуатацію задекларованих проєктів за наявного рівня доходів і витрат населення може збільшити вакантність до 17% вже до кінця 2024 року. Що призведе до поступового перерозподілу споживчих потоків між об'єктами, а також подальшого зниження орендних ставок.

Імпульсивних покупок поменшало

З відвідуваністю торгових центрів справи трохи кращі. За 2023 середньодобовий показник відвідуваності зріс майже на 10%, але залишається на третину нижче, ніж до війни. Що цікаво, ТЦ окружного формату, у структурі яких представлено менше за міжнародні великоформатні універмаги (Inditex, GAP, IKEA), демонструють більшу стійкість у частині відвідуваності.

Відвідуваність у торгових центрах України. Дані: UTG

Підтверджують це й ритейлери. Генеральний директор Kar Kat Fashion Ігор Забулонський (розвиває в Україні бренди Springfield, Women'Secret, Pedro del Hierro), ситуація з трафіком сьогодні дуже неоднорідна.

"Якщо ми говоримо про Київ, то трафік трохи зростає. За межами столиці у нас мало магазинів, але там спостерігається навіть зниження. А загалом сильних змін на ринку не відбувається. Ситуація стабілізувалася", — сказав Забулонський.

Що стосується повернення Zara, то, за його словами, трафік має підрости, але чи вплине це на продажі, поки що питання.

"Відкриття магазинів швидше за все призведе до того, що люди прийдуть подивитися. Трафік може зрости. Але чи буде він продуктивний, сказати складно. Люди люблять гуляти по ТРЦ, але імпульсивних покупок стало набагато менше. Люди зараз йдуть до магазинів більш усвідомлено. Можуть зробити кілька підходів у різні ТРЦ, подивитися, приміряти і лише потім уже зробити покупку", — сказав Забулонський.

Він також додав, що серйозного удару по рітейлерах завдала блокада західних кордонів, організована польськими фермерами. "Тут два аспекти. По-перше, товар йде довше. А по-друге, зросла собівартість. Доставка злетіла в рази. Ціни для покупців ми піднімати поки не можемо, адже купівельна спроможність залишається низькою. Але і нижче вони навряд чи будуть, тому що у ритейлерів дуже суттєво впала прибутковість", — зазначив Забулонський.

Ритейл готується до змін

Щоб залишатися на плаву, бізнесу доводиться пристосовуватися до нових потреб клієнтів.

Як зазначають в UTG, багато девелоперів уже розпочали комплексну модернізацію своїх ТРЦ ("Караван", "ЦУМ", "Метроград", "Метрополіс", "Квадрат Лук'янівка", Cosmo Multimall, Gorodok Gallery, "Магелан"), "Глобус", "Мармелад", Dream Town, Silver Breeze, InSilver), інші ж запланували модернізацію найближчим часом.

Змінюють асортимент і ритейлери. За словами Забулонського, цього року Kar Kat Fashion вивів на український ринок новий жіночий бренд спортивного одягу Dash&Starts. "Він уже продається в наших магазинах Women'Secret. Ми помітили дві тенденції - падіння інтересу до купальників і зростання інтересу до спортивного одягу. І мали рацію. Новий бренд дуже непогано продається. Люди не готові витрачати гроші на відпустки, зате дуже велика кількість жінок сьогодні дбають про своє тіло", — розповів Забулонський.

Також останнім часом на ринку з'являється все більше аутлетів та дискаунтерів. Так, наприкінці минулого року у столичному ТРЦ "Караван Outlet" відкрився мультибрендовий аутлет магазин Discounterra, а у ТРЦ Respublika Park — перший в Україні магазин польського ритейлера ССС Half Price. А в березні цього року стало відомо про відкриття одразу двох нових спортивних аутлет-магазинів New Balance та Arena у столичному ТРЦ Sofia Mall.

У UTG пояснюють, що зростання вартості життя змушує людей звертати увагу на те, скільки вони витрачають на товари другорядного значення, зокрема одяг. "Тому в деяких об'єктах була зроблена реконцепція на підставі того, що потрібно покупцям, які проживають у тому чи іншому районі міста", — розповіла нам Локтіонова.