Восстановление Украины: в ОП рассказали о российских активах

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Западные страны уже разрабатывают соответствующее законодательство, позволяющее использовать замороженные российские активы.

Есть уже несколько различных моделей такого использования, успешный пример в этом вопросе разрабатывает Бельгия, Канада, Эстония, США и Европейский Союз.

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Об этом на ежегодной встрече инвесторов Investors Annual Meeting рассказал заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, в настоящее время замороженные российские активы еще не работают на Украину. Более того, государство-агрессор надеется, что, возможно, в результате каких-либо договоренностей эти средства будут разморожены позже. Речь как о деньгах Центробанка, так и о средствах центральных лиц.



"Речь о том, чтобы доля данных замороженных активов работала на восстановление Украины уже сейчас. Речь не о самих деньгах, ведь согласно законодательству ЕС, их пока нельзя трогать. Речь о процентах или налогах на проценты от этих замороженных средств. Именно они уже могут работать на наше восстановление", — уточнил Жовква.

Обстрелы Херсонской области. Фото: FB/Херсонская ОГА

По словам высокопоставленного чиновника, есть несколько разных моделей и несколько стран в мире уже принимают соответствующее законодательство, чтобы позволить использование замороженных активов.

В частности, успешный пример разрабатывает Бельгия, Канада, соответствующее законодательство было принято в Эстонии, работает в США и что очень важно — в Европейском Союзе.

По словам Жовквы, там могут принять единую общую директиву для всех государств-членов ЕС, чтобы отрабатывали ее уже на практике.

Вместе с тем, Игорь Жовква согласился, что переговоры идут не просто. Он также добавил, что следующая конференция по восстановлению Украины – Ukraine Recovery Conference – состоится в июне 2024 года в Германии.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, главным ресурсом восстановления Украины должны стать конфискованные российские активы.

Для легитимной конфискации Украина создала специальное учреждение, которое будет способствовать восстановлению уничтоженной и поврежденной инфраструктуры в результате обстрелов РФ.