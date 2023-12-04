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В ОП розповіли, як саме заморожені активи РФ працюватимуть на Україну

4 грудня 2023 18:41
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Відбудова України: в ОП розповіли про російські активи
Володимир Зеленський. Фото: ОП
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Західні країни вже розробляють відповідне законодавство, яке дасть змогу використовувати заморожені російські активи.

Вже є кілька різних моделей такого використання, успішний приклад в цьому питанні розробляє Бельгія, Канада, Естонія, США та Європейський Союз.

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Про це на щорічній зустрічі інвесторів "Investors Annual Meeting" розповів заступник голови Офісу Президента України Ігор Жовква.

За його словами, наразі заморожені російські активи ще не працюють на Україну. Більше того, держава-агресорка сподівається, що, можливо, в результаті якигось домовленостей ці кошти будуть розморожені пізніше . Мова як про гроші Центробанку, так і про кошти центральних осіб.
 
"Йде мова, щоби частка даних заморожених активів працювала на відбудову України вже зараз. Мова не про самі гроші, адже відповідно до законодавства ЄС, їх поки що чіпати не можна. Мова про відсотки або податки на відсотки від цих заморожених коштів. Саме вони вже можуть працювати на нашу відбудову", — уточнив Жовква.

обстрелы Херсонской области
Обстріли Херсонської області. Фото: FB/Херсонська ОДА

За словами високопосадовця, є декілька різних моделей і кілька країн у світі вже приймають відповідне законодавство, аби уможливити використання заморожених активів.

Зокрема, успішний приклад розробляє Бельгія, Канада, відповідне законодавство прийняли в Естонії, працюють у США і що дуже важливо — у Європейському Союзі.

Зокрема, за словами Жовкви, там можуть ухвалити єдину спільну директиву для усіх держав-членів ЄС, аби відпрацьовували її вже на практиці. 

Разом з тим Ігор Жовква погодився, що перемовини йдуть не просто. Він також ж додав, що наступна конференція з відбудови України — Ukraine Recovery Conference — відбудеться у червні 2024 року у Німеччині. 

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, головним ресурсом відбудови України мають стати конфісковані російські активи.

Для легітимної конфіскації Україна створила спеціальну установу, яка сприятиме відновленню знищеної та пошкодженої інфраструктури внаслідок обстрілів РФ.

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