В россии планируют запустить паромы в Бердянский и Мариупольский порты
Сенаторы предложили организовать паромное сообщение с Бердянским и Мариупольским портами. По словам Купетова "Азовское море — внутреннее море рф".
Об этом информирует TACC.
Паромы на захваченных территориях
Глава комитета Радфеда по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что важно запустить паромы между новыми территориями, Ростовской областью и Краснодарским краем.
"Паром между Мариупольским и Бердянским портами нужен, чтобы избежать транспортного коллапса. Также необходимо создать транспортные коридоры с воссоединенных территорий в Крым. Азовское море — теперь внутреннее море российской федерации и достаточно безопасной средой", — сказал Купетов.
Напомним, что согласно полученному документу, мобилизация может состояться в Мариуполе уже в апреле. Информация получена от Мариупольского Сопротивления, и это влечет за собой опасения среди местных жителей.