Паромы в Бердянск и Мариуполь

Сенаторы предложили организовать паромное сообщение с Бердянским и Мариупольским портами. По словам Купетова "Азовское море — внутреннее море рф".

Об этом информирует TACC.

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Глава комитета Радфеда по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что важно запустить паромы между новыми территориями, Ростовской областью и Краснодарским краем.

"Паром между Мариупольским и Бердянским портами нужен, чтобы избежать транспортного коллапса. Также необходимо создать транспортные коридоры с воссоединенных территорий в Крым. Азовское море — теперь внутреннее море российской федерации и достаточно безопасной средой", — сказал Купетов.

Напомним, что согласно полученному документу, мобилизация может состояться в Мариуполе уже в апреле. Информация получена от Мариупольского Сопротивления, и это влечет за собой опасения среди местных жителей.