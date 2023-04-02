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В россии планируют запустить паромы в Бердянский и Мариупольский порты

2 апреля 2023 08:19
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Паромы в Бердянск и Мариуполь
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Сенаторы предложили организовать паромное сообщение с Бердянским и Мариупольским портами. По словам Купетова "Азовское море — внутреннее море рф".

Об этом информирует TACC.

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Глава комитета Радфеда по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что важно запустить паромы между новыми территориями, Ростовской областью и Краснодарским краем.

"Паром между Мариупольским и Бердянским портами нужен, чтобы избежать транспортного коллапса. Также необходимо создать транспортные коридоры с воссоединенных территорий в Крым. Азовское море теперь внутреннее море российской федерации и достаточно безопасной средой", — сказал Купетов.

Напомним, что согласно полученному документу, мобилизация может состояться в Мариуполе уже в апреле. Информация получена от Мариупольского Сопротивления, и это влечет за собой опасения среди местных жителей.

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