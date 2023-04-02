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В росії планують запустити пороми до Бердянського та Маріупольського портів

2 квітня 2023 08:19
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Пороми до Бердянська та Маріуполя
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

Сенатори запропонували організувати поромне сполучення з Бердянським та Маріупольським портами. За словами Купєтова "Азовське море — внутрішнє море рф".

Про це інформує TACC.

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Пороми між захопленими територіями рф

Голова комітету Радфеду з економічної політики Андрій Кутєпов зазначив, що важливо запустити пороми між новими територіями, Ростовською областю та Краснодарським краєм.

"Пором між Маріупольським та Бердянським портами потрібен, щоб уникнути транспортного колапсу. Також необхідно створити транспортні коридори із возз'єднаних територій до Криму. Азовське море тепер внутрішнє море російської федерації і є досить безпечним середовищем", — сказав Купєтов.

Нагадаємо, що згідно з отриманим документом, мобілізація може відбутися у Маріуполі вже у квітні. Інформація отримана від Маріупольського Опору, і це спричиняє побоювання серед місцевих жителів.

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