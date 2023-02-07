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В Украине арестовали российские и белорусские товары на 100 млн грн: детали

7 февраля 2023 13:20
оновлено: 14:02
lis.jpg - Ксения Лисновская
Арест российских и белорусских минудобрений на 100 млн грн — что известно
Речь идет об аресте железнодорожных контейнеров, в которых содержатся минудобрения.
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине арестовали 170 вагонов с российскими и белорусскими товарами. Общая сумма оценивается почти в 100 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

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О каком имуществе идет речь

Как пояснили в Офисе Генпрокурора, речь идет об аресте железнодорожных контейнеров, в которых содержатся минеральные удобрения, происхождением из россии и Белоруссии. Объем имущества составляет 11,8 тысячи тонн.

По версии следствия, вышеуказанные вагоны с минудобрениями прибыли в Украину еще до войны. До этого они находились в режиме "транзит" в Николаеве на территории Морского специализированного порта бизнес-структуры одного из подсанкционных олигархов.

Груз является собственностью двух иностранных компаний - "Уралкалий" и "Беларуськалий".

Как установили следователи, владельцы минудобрений планировали отправить их в третьи страны для продажи и получения миллионных доходов.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что в дальнейшем арестованное имущество будет передано в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Имущество арестовано в рамках дела по факту уклонения от уплаты налогов (ст. 212 УК Украины).

Напомним, недавно Европейский Союз нашел правовые варианты использования арестованных российских активов в пользу Украины. Юридическая служба ЕС сообщила о них странам-членам Союза.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о национализации российских активов. Документ также предусматривает создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии россии.

Также мы писали, что объем экспорта товаров из Европейского Союза в Россию сократился почти наполовину за время войны в Украине. В то время как почти на столько же вырос в страны СНГ.

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