Арест российских и белорусских минудобрений на 100 млн грн — что известно

В Украине арестовали российские и белорусские товары на 100 млн грн: детали
В Украине арестовали 170 вагонов с российскими и белорусскими товарами. Общая сумма оценивается почти в 100 миллионов гривен.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.
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О каком имуществе идет речь
Как пояснили в Офисе Генпрокурора, речь идет об аресте железнодорожных контейнеров, в которых содержатся минеральные удобрения, происхождением из россии и Белоруссии. Объем имущества составляет 11,8 тысячи тонн.
По версии следствия, вышеуказанные вагоны с минудобрениями прибыли в Украину еще до войны. До этого они находились в режиме "транзит" в Николаеве на территории Морского специализированного порта бизнес-структуры одного из подсанкционных олигархов.
Груз является собственностью двух иностранных компаний - "Уралкалий" и "Беларуськалий".
Как установили следователи, владельцы минудобрений планировали отправить их в третьи страны для продажи и получения миллионных доходов.
В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что в дальнейшем арестованное имущество будет передано в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Имущество арестовано в рамках дела по факту уклонения от уплаты налогов (ст. 212 УК Украины).
Напомним, недавно Европейский Союз нашел правовые варианты использования арестованных российских активов в пользу Украины. Юридическая служба ЕС сообщила о них странам-членам Союза.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о национализации российских активов. Документ также предусматривает создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии россии.
Также мы писали, что объем экспорта товаров из Европейского Союза в Россию сократился почти наполовину за время войны в Украине. В то время как почти на столько же вырос в страны СНГ.