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В Украине дешевеет клубника — как изменились цены

3 июня 2024 09:36
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены в Украине — в июне начала дешеветь клубника
Украинский фруктовый рынок. Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В июне 2024 года на украинских рынках начала снижаться стоимость клубники. Сейчас килограмм сладкой ягоды стоит на 26 гривен дешевле.

Об этом сообщает профильное издание Agronews.ua.

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Стоимость клубники в июне

Согласно данным издания, на рынке наблюдается снижение стоимости клубники, которая месяц назад была для многих недоступна из-за высокой цены.

На начало июня клубнику в среднем продают по 121,03 гривны за килограмм. В прошлом месяце за сладкую ягоду просили 147,20 гривны за килограмм.

В то же время в супермаркетах цена отличается. В сети "Новус" продается по 109,00 грн/кг.

 

цены на клубнику
Клубника в магазине "Новус". Источник: Novus

В "Метро" сейчас стоит клубника по 145,50 грн/кг.

 

цены на клубнику
Клубника в магазине "Метро". Источник: Метро

Почему выросли цены в мае

По информации аналитиков портала EastFruit, в конце мая наблюдался стремительный рост оптовой стоимости земляники садовой и клубники. Они объяснили, что причиной послужила неблагоприятная погода, из-за чего возник определенный дефицит. Клубника выросла в цене у фермеров в середине мая почти на 40%, ягоду отпускали по 50-80 гривен.

Тогда же подорожала и земляника садовая. Производители предлагали ягоду по 65-100 гривен, только за неделю подорожала на треть. Цена в среднем на 23% выше по сравнению с 2023 годом.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине правительство отменило декларирование цен на социально значимую продукцию. Таким образом, магазинам разрешили устанавливать наценку по собственному усмотрению.

Также мы писали, что эксперты назвали продукты, которые в Украине стоят дороже, чем в странах Европы. Сравнили цены в соседней Польше и Румынии, Латвии и Эстонии.

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