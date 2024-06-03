Ціни в Україні — у червні почала дешевшати полуниця

Український фруктовий ринок. Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У червні 2024 року на українських ринках почала знижуватися вартість полуниці. Зараз кілограм солодкої ягоди коштує на 26 гривень дешевше.

Про це повідомляє профільне видання Agronews.ua.

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Вартість полуниці у червні

Згідно з даними видання, на ринку спостерігається зниження вартості полуниці, яка місяць тому була для багатьох недоступна через високу ціну.

Станом на початок червня полуницю в середньому продають по 121,03 гривні за кілограм. Минулого місяця за солодку ягоду правили 147,20 гривні за кілограм.

Водночас у супермаркетах ціна різниться. У мережі "Новус" продають по 109,00 грн/кг.

Полуниця в магазині "Новус". Джерело: Novus

У "Метро" зараз коштує полуниця по 145,50 грн/кг.

Полуниця в магазині "Метро". Джерело: Метро

Чому зросли ціни у травні

За інформацією аналітиків порталу EastFruit, наприкінці травня спостерігалося стрімке зростання гуртової вартості суниці садової та полуниці. Вони пояснили, що причиною стала несприятлива погода, через що виник певний дефіцит. Полуниця зросла в ціні у фермерів в середині травня на майже 40%, ягоду відпускали по 50-80 гривень.

Тоді ж подорожчала і суниця садова. Виробники пропонували ягоду за 65-100 гривень, лише за тиждень подорожчала на третину. Ціна у середньому на 23% вища проти 2023 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні уряд скасував декларування цін на соціально значущу продукцію. Таким чином, магазинам дозволили встановлювати націнку на власний розсуд.

Також ми писали, експерти назвали продукти, які в Україні коштують дорожче, аніж в країнах Європи. Порівняли ціни в сусідній Польщі та Румунії, Латвії та Естонії.