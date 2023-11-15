Цены на топливо 15 ноября – сколько стоят бензин и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях снова обновили стоимость горючего. В среду, 15 ноября, на АЗС Украины продолжила расти стоимость сжиженного автомобильного газа. А вот цены на бензин и дизельное топливо, напротив, упали.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о горючем сегодня, 15 ноября, вас интересует больше всего:

Цены на горючее на АЗС 15 ноября

По данным мониторингового сайта, 15 ноября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 58,22 грн/л;

А-95 — 55,22 грн/л;

А-92 — 53,37 грн/л;

дизельное топливо — 55,49 грн/л;

сжиженный газ — 33,63 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 58,39 грн/л,

А-95 — за 55,42 грн/л,

бензин А-92 — за 53,81 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 55,69 грн/л,

сжиженный газ — 31,83 грн.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 15 ноября

15 ноября топливо брендов "Евро-95" и А-95 стоят дороже всего на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л и 59,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 51,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 34,15 грн/л, на KLO — 34,49 грн/л, на Shell — 34,22 грн/л.

Больше об авто

Напомним, что в Украине ожидается большой дефицит новых автомобилей до конца года. Из-за забастовки польских водителей, заблокировавших границу на трех пунктах пропуска, большое количество грузовиков ожидают выезда из Польши в Украину.

Ранее мы писали, что за перепродажу нового Tesla Cybertruck предусмотрены немалые штрафы . Покупатели Tesla Cybertruck обязаны владеть автомобилями как минимум год. Ведь в случае перепродажи пикапа за это время они получат штраф в 50 тыс. долларов.