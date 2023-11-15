Ціни на пальне 15 листопада — скільки коштують бензин та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях знову оновили вартість пального. У середу, 15 листопада, на АЗС України продовжила зростати вартість скрапленого автомобільного газу. А от ціни на бензин та дизельне пальне, навпаки, впали.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 15 листопада

За даними моніторингового сайту, 15 листопада середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 58,22 грн/л;

А-95 — 55,22 грн/л;

А-92 — 53,37 грн/л;

дизельне пальне — 55,49 грн/л;

скраплений газ — 33,63 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 58,39 грн/л,

А-95 — за 55,42 грн/л,

бензин А-92 — за 53,81 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 55,69 грн/л,

скраплений газ — 31,83 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 15 листопада

15 листопада пальне брендів "Євро-95" та А-95 коштують найдорожче на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л та 59,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" та SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 51,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 34,15 грн/л, на KLO — 34,49 грн/л, на Shell — 34,22 грн/л.

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