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В Украине действует надбавка к пенсии за донорство — как ее получить

16 июня 2024 14:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Надбавка за донорство крови — как получить бонус к пенсии
Донор сдает кровь. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Украине действует ежемесячная прибавка к пенсии за донорство крови и ее компоненты. Общая сумма надбавки составляет дополнительные 10% к пенсионной выплате.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

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Кто может рассчитывать на прибавку за донорство

Как стало известно, прибавку могут получить лица, имеющие статус Почетного донора Украины в размере 10 процентов утвержденного прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. Об этом говорится в статье 21 Закона Украины от 30.09.2020 № 931-IX "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

Таким образом статус Почетного донора Украины приобретают доноры, которые безвозмездно задавали:

  • кровь в суммарном количестве, равном 40 максимально допустимым дозам;
  • плазму в суммарном количестве, равном 60 максимально допустимым дозам, заготовленным методом афереза;
  • 40 максимально допустимых доз клеток крови, заготовленных методом афереза (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты), независимо от времени осуществления таких донаций.

Таким лицам выдается удостоверение и вручается нагрудный знак "Почетный донор Украины" порядке, утвержденном Кабинетом министров Украины. Право на надбавку имеют также граждане Украины, награжденные знаком "Почетный донор СССР".

Какие для этого необходимы документы

Для назначения дополнительных выплат гражданам, имеющим статус донора, необходимо предоставить следующие документы:

  • заявление о назначении надбавки;
  • паспорт гражданина Украины/документ, удостоверяющий личность;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
  • документы о награждении нагрудным знаком "Почетный донор Украины"/"Почетный донор СССР".

Напомним, ранее мы рассказывали о том, кто из украинских пенсионеров может получить дополнительные 570 гривен к пенсионным выплатам.

А также мы сообщали и о том, кому из пенсионеров доступна пенсия, превышающая 20 тысяч гривен.

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