Надбавка за донорство крові — як отримати бонус до пенсії

Донор здає кров. Фото ілюстративне: УНІАН

В Україні діє щомісячна надбавка до пенсії за донорство крові та її компонентів. Загальна сума надбавки становить додаткові 10% до наявної пенсійної виплати.

Про це повідомляє Судово-юридична газета з посиланням на головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

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Як стало відомо, надбавку можуть отримати особи, які мають статус Почесного донора України у розмірі 10 відсотків затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Про це йдеться у статті 21 Закону України від 30.09.2020 № 931-IX "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".

Таким чином статусу Почесного донора України набувають донори, які безоплатно задавали:

кров в сумарній кількості, що дорівнює 40 максимально допустимим дозам;

плазму в сумарній кількості, що дорівнює 60 максимально допустимим дозам, заготовленим методом аферезу;

40 максимально допустимих доз клітин крові, заготовлених методом аферезу (еритроцити, тромбоцити, лейкоцити) незалежно від часу здійснення таких донацій.

Таким особам видається посвідчення та вручається нагрудний знак "Почесний донор України" в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Право на надбавку мають також громадяни України, яких нагороджено знаком "Почесний донор СРСР".

Які для цього необхідні документи

Для призначення додаткових виплат громадянам, які мають статус донора, необхідно надати наступні документи:

заява про призначення надбавки;

паспорт громадянина України/документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документи про нагородження нагрудним знаком "Почесний донор України"/"Почесний донор СРСР".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, хто з українських пенсіонерів може отримати додаткові 570 гривень до пенсійних виплат.

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