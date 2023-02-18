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В Украине действуют новые правила уплаты налогов на квартиры: кого касается

18 февраля 2023 21:13
lis.jpg - Ксения Лисновская
Налог на недвижимость — в Украине действуют новые правила
В правительстве введена новая форма декларации
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине в 2023 году действуют новые правила относительно уплаты налогов на квартиры и дома. В правительстве ввели новую форму декларации.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).

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В ГНС напомнили, что Министерство финансов ввело новую форму декларации, дополнив адреса, сроки использования льготы.

В этом году платить нужно за период прошлого года. Налог должны платить те, кто имеет квартиру площадью от 60 квадратных метров, и дом более 120 квадратов.

Если у собственности есть и квартира, и дом, то совокупная площадь не должна превышать 180 квадратных метров.

Среди новаций этого года — налог можно не платить за недвижимость, расположенную на оккупированной территории или в зоне боевых действий.

Какой будет размер налога

Поскольку весь собранный налог остается в бюджете местных властей, то органам местного самоуправления разрешают уменьшать размер налога. В законе прописаны его "рамки".
Размер налога не может быть больше 1,5% минималки за отчетный год. Поскольку в 2023-м платят за 2022-й, то речь идет о 97,5 грн за один квадратный метр.

В частности, если в собственности — квартира площадью 100 квадратных метров, то оплатить нужно только за 40 квадратов (100 минус 60). То есть разницу между "нормой" и фактической площадью. Следовательно, сумма будет составлять 3,9 тыс. грн (97,5 грн за каждый квадрат).

В то же время, если жилье разделено между членами семьи, например, мужем и женой по 50 квадратов, то налог платить не надо.

Больше о недвижимости

Напомним, ранее эксперты рассказывали о том, что в Киеве и области на фоне постоянных российских обстрелов наблюдается снижение спроса на аренду недвижимости. Меньше всего желающих — на квартиры в домах, расположенных вблизи инфраструктурных объектов.

Также мы писали, что в Украине после войны практически всю коммерческую недвижимость будет ждать необходимость трансформации. Эксперты утверждают, что объекты будут вынуждены прибегнуть к "экстремальной реконструкции".

В Министерстве экономики Украины постоянно отчитываются о том, сколько в рамках государственной программы ипотечного кредитования выдали кредитов. Подавляющее большинство желающих взять льготную ипотеку — военнослужащие.

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