Податок на нерухомість — в Україні діють нові правила

В уряді запровадили нову форму декларації

В Україні у 2023 році діють нові правила сплати податків на квартири та будинки. В уряді запровадили нову форму декларації.

Про це повідомляє Державна податкова служба (ДПС).

Що зміниться у 2023-му

У ДПС нагадали, що Міністерство фінансів запровадило нову форму декларації, доповнивши адреси, терміни використання пільги.

Цьогоріч платити цього потрібно за період минулого року. Податок мають сплачувати ті, хто має квартиру площею від 60 квадратних метрів, та будинок, який більше 120 квадратів.

Якщо у власності є і квартира, і будинок, то сукупна площа не має перевищувати 180 квадратних метрів.

Серед новацій цього року — податок можна не сплачувати за нерухомість, яка розташована на окупованій території чи в зоні бойових дій.

Який буде розмір податку

Оскільки весь зібраний податок залишається у бюджеті місцевої влади, то органам місцевого самоврядування дозволяють зменшувати розмір податку. У законі прописані його "рамки".

Розмір податку не може бути більшим ніж 1,5% мінімалки за звітний рік. Оскільки у 2023-му платять за 2022-й, то йдеться про 97,5 грн за один квадратний метр.

Зокрема, якщо у власності — квартира площею 100 квадратних метрів, то сплатити потрібно тільки за 40 квадратів (100 мінус 60). Тобто за різницю між "нормою" та фактичною площею. Відтак, сума становитиме 3,9 тис. грн (97,5 грн за кожен квадрат).

Водночас, якщо житло розділене між членами родини, наприклад чоловіком та дружиною по 50 квадратів, то податок платити не треба.

Більше про нерухомість

Нагадаємо, раніше експерти розповідали про те, що в Києві та області на тлі постійних російських обстрілів спостерігається зниження попиту на оренду нерухомості. Найменше охочих — на квартири у будинках, розташованих поблизу інфраструктурних об'єктів.

Також ми писали, що в Україні після війни практично на всю комерційну нерухомість чекатиме необхідність трансформації. Експерти стверджують, що об'єкти будуть вимушені вдатися до "екстремальної реконструкції".

У Міністерстві економіки України постійно звітують про те, скільки в рамках державної програми іпотечного кредитування видали кредитів. Переважна більшість охочих взяти пільгову іпотеку — військовослужбовці.