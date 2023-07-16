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В Украине дорожает пшеница: какие причины

16 июля 2023 07:01
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Лариса Голуб
Редактор
Цены на зерновые в Украине 2023
Зерновой терминал. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине второй год подряд продолжается полномасштабная война. Но наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна, в том числе пшеницы, кукурузы, ячменя и других сельскохозяйственных культур.

Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница.

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Цены на пшеницу

Обозреватели аграрного рынка исследовали ценовую политику на рынке зерна за последнюю неделю.

Стоимость одной тонны зерна пшеницы составляет в среднем 5136 грн/т с НДС.

Цена на пшеницу. Фото: скриншот tripoli.land

Отмечается, что зерно пшеницы в течение последней недели подорожало. Если в начале прошлой недели средняя стоимость тонны пшеницы составила 5088 грн, то уже в конце за тонну правили 5192 грн. То есть за неделю пшеница прибавила в цене в среднем 104 гривны.

Цена на пшеницу. Фото: скриншот tripoli.land

Особенности формирования цены

Среди основных факторов, которые могут повлиять на формирование цены на зерно, можно выделить объемы урожая, конкуренцию на мировом рынке, количество прошлогодних остатков, прогнозы аналитиков, а также поведение трейдеров. Формирование цен на зерно является динамическим процессом, который зависит от различных экономических, климатических и геополитических условий.

Цены на зерно также зависят от конкуренции между странами-экспортерами. Если на рынке присутствует много поставщиков, это может привести к снижению цен, поскольку покупатели имеют больший выбор.

Напомним, на землях Одесчины ожидается достижение хороших результатов в жатве этого года. Уже было намолочено более 800 тысяч тонн зерна с начала жатвы. Это составляет 25% от планируемого объема.

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