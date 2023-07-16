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В Україні дорожчає пшениця: які причини

16 липня 2023 07:01
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ціни на зернові в Україні 2023
Зернвий термінал. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні другий рік поспіль триває повномаштабна війна. Але наша країна і досі залишається одним з провідних світових виробників та експортерів зерна, зокрема пшениці, кукурудзи, ячменю та інших сільськогосподарських культур.

Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують пшениця.

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Ціни на пшеницю

Оглядачі аграрного ринку дослідили цінову політику на ринку зерна за останній тиждень.

Повідомляється, що вартість однієї тонни зерна пшениці становить в середньому 5136 грн/т з НДС.

Ціна на пшеницю. Фото: скриншот tripoli.land

Зазначається, що зерно пшениці протягом останнього тижня подорожчало. Якщо на початку минулого тижня середня вартість тонни пшениці становила 5088 грн, то вже наприкінці за тонну правили 5192 грн. Тобто, за тиждень пшениця додала у ціні в середньому 104 гривні.

Ціна на пшеницю. Фото: скриншот tripoli.land

Особливості формування ціни

Серед основних чинників, що можуть вплинути на формування ціни на зерно, можна виділити: обсяги врожаю, конкуренцію на світовому ринку, кількість торішніх залишків, прогнози аналітиків, а також поведінку трейдерів. Формування ціни на зерно є динамічним процесом, який залежить від різних економічних, кліматичних та геополітичних умов.

Ціни на зерно також залежать від конкуренції між країнами-експортерами. Якщо на ринку присутні багато постачальників, це може призвести до зниження цін, оскільки покупці мають більший вибір.

Нагадаємо, на землях Одещини очікується досягнення гарних результатів у жнивах цього року.  Вже було намолочено понад 800 тисяч тонн зерна з початку жнив. Це становить 25% від запланованого обсягу. 

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