В Украине дорожают яблоки, что влияет на цену

Девушка выбирает яблоки на рынке. Фото: Freepik

В Украине дорожают яблоки. Так, по данным экспертов рынка, стоимость килограмма сладкого фрукта выросла на 50%. Если же сравнивать цены на прошлогодние яблоки, то урожай этого года дороже на 67%.

О факторах, влияющих на удорожание яблок, пишет издание East Fruit.

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По данным аналитиков рынка, урожай-2023 дороже на 67%, если сравнивать цены на прошлогодние яблоки.

"На прошлой неделе закончились распродажи продукции невысокого качества, не подлежащей хранению, что привело к резкому снижению предложения яблока на рынке и росту цен на него", — заявил международный консультант ФАО Евгений Кузин.

Также эксперты называют три причины, которые влияют на цену яблок:

производство яблок в Украине в 2023 году, скорее всего, снизится.

резкое снижение производства яблока в странах Евросоюза и в целом весьма положительные для роста цен новости из разных регионов мира.

рост цен на яблочный концентрат и резкое повышение спроса на яблоко для переработки.

Стоимость яблок в Украине по данным Мinfin. Фото: скриншот

Аналитики рынка отмечают, что нынешняя цена на яблоки не сохранится, фрукты будут дорожать и дальше.

Напомним, нежная шарлотка — самый вкусный и самый простой пирог с яблоками. В рецепте все секреты идеальной яблочной шарлотки. Приготовить такой пирог очень просто.