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В Україні дорожчають яблука, що впливає на ціну

31 жовтня 2023 01:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Україні дорожчають яблука, що впливає на ціну
Дівчина вибирає яблука на ринку. Фото: Freepik
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні дорожчають яблука. Так, за даними експертів аграного ринку вартість кілограма солодкого фрукту зросла на 50%. Якщо ж порівнювати ціни на торішні яблука, то цьогорічний врожай дорожчий на 67%.

Про фактори, які впливають на подорожчання яблук, пише видання East Fruit.

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Ціна на яблука в України

За даними аналітиків ринку, врожай-2023 дорожчий на 67%, якщо порівнювати ціни на торішні яблука.

"Минулого тижня закінчилися розпродажі продукції невисокої якості, яка не підлягає зберіганню, що призвело до різкого зниження пропозиції яблука на ринку та зростання цін на нього", — заявив міжнародний консультант ФАО Євген Кузін.

Також експерти називають три причини, які впливають на ціну яблук: 

  • виробництво яблук в Україні у 2023 році, найімовірніше, знизиться.
  • різке зниження виробництва яблука в країнах Євросоюзу та загалом вельми позитивні для зростання цін новини з різних регіонів світу.
  • зростання цін на яблучний концентрат та різке збільшення попиту на яблуко для переробки.
Ціна на яблука в Україні
Вартість яблук в Україні за даними Мinfin. Фото: скриншот

Аналітики ринку зазначають, що нинішня ціна на яблука не зебережеться, фрукти дорожчатимутья і надалі. 

Нагадаємо, ніжна шарлотка — найсмачніший і найпростіший пиріг з яблуками. У рецепті всі секрети ідеальної яблучної шарлотки. Приготувати такий пиріг дуже просто.

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