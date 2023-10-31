В Україні дорожчають яблука, що впливає на ціну

Дівчина вибирає яблука на ринку. Фото: Freepik

В Україні дорожчають яблука. Так, за даними експертів аграного ринку вартість кілограма солодкого фрукту зросла на 50%. Якщо ж порівнювати ціни на торішні яблука, то цьогорічний врожай дорожчий на 67%.

Про фактори, які впливають на подорожчання яблук, пише видання East Fruit.

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За даними аналітиків ринку, врожай-2023 дорожчий на 67%, якщо порівнювати ціни на торішні яблука.

"Минулого тижня закінчилися розпродажі продукції невисокої якості, яка не підлягає зберіганню, що призвело до різкого зниження пропозиції яблука на ринку та зростання цін на нього", — заявив міжнародний консультант ФАО Євген Кузін.

Також експерти називають три причини, які впливають на ціну яблук:

виробництво яблук в Україні у 2023 році, найімовірніше, знизиться.

різке зниження виробництва яблука в країнах Євросоюзу та загалом вельми позитивні для зростання цін новини з різних регіонів світу.

зростання цін на яблучний концентрат та різке збільшення попиту на яблуко для переробки.

Вартість яблук в Україні за даними Мinfin. Фото: скриншот

Аналітики ринку зазначають, що нинішня ціна на яблука не зебережеться, фрукти дорожчатимутья і надалі.

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