Цены в Украине — почему импортные продукты дешевле отечественных

Это продиктовано проблемами с электроснабжением

В украинских супермаркетах в 2023 году продолжают активно расти цены на овощи. При этом парниковые овощи отечественного производства могут стоить дороже импортированных.

Объяснение такой тенденции дал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин во время телемарафона "Единые новости".

Причина разницы цен

По словам Пендзина, разница в стоимости между украинскими и зарубежными овощами продиктована тем, что в Украине остаются проблемы с электроснабжением.

Так, он сравнил ситуацию с позапрошлым годом, когда отечественную продукцию продавали дороже турецкой на 20-30%. Хотя даже тогда не было таких проблем, с которыми Украина столкнулась сейчас.

Эксперт объяснил, что украинцам сложно конкурировать с турецкими производителями из-за того, что у них прямая себестоимость производства овощей дешевле. В то время как многие украинские фермеры в нынешних реалиях не имеют возможности установить мощные генераторы для теплиц.

Ко всему, согласно данным Государственной службы статистики, доходы украинского населения во время войны упали на четверть. Это сократило покупательную способность, уменьшился спрос на более дорогие овощи.

"Люди сейчас гораздо меньше покупают парниковых овощей, чем это было до начала активной фазы боевых действий. Продовольственная корзина у нас изменилась внутри, мы гораздо больше едим крупы, хлеба, того, что дешевле", — пояснил аналитик.

Что будет с ценами дальше

Олег Пендзин предполагает, что в стране не стоит рассчитывать на снижение цен на овощи зимой и весной. Это может произойти уже ближе к лету.

В этот период на украинском рынке появятся отечественные огурцы и помидоры из открытого грунта, добавил он.

Напомним, в украинских супермаркетах с начала этого года существенно повысились цены на лук и морковь. В частности, стоимость лука только за последние пять дней выросла на 20%.

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