Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow В Украине импортные продукты дешевле отечественных: эксперты дали объяснение arrow

В Украине импортные продукты дешевле отечественных: эксперты дали объяснение

10 февраля 2023 12:01
lis.jpg - Ксения Лисновская
Цены в Украине — почему импортные продукты дешевле отечественных
Это продиктовано проблемами с электроснабжением
lis.jpg - Ксения Лисновская

В украинских супермаркетах в 2023 году продолжают активно расти цены на овощи. При этом парниковые овощи отечественного производства могут стоить дороже импортированных.

Объяснение такой тенденции дал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин во время телемарафона "Единые новости".

Читайте также:

Причина разницы цен

По словам Пендзина, разница в стоимости между украинскими и зарубежными овощами продиктована тем, что в Украине остаются проблемы с электроснабжением.

Так, он сравнил ситуацию с позапрошлым годом, когда отечественную продукцию продавали дороже турецкой на 20-30%. Хотя даже тогда не было таких проблем, с которыми Украина столкнулась сейчас.

Эксперт объяснил, что украинцам сложно конкурировать с турецкими производителями из-за того, что у них прямая себестоимость производства овощей дешевле. В то время как многие украинские фермеры в нынешних реалиях не имеют возможности установить мощные генераторы для теплиц.

Ко всему, согласно данным Государственной службы статистики, доходы украинского населения во время войны упали на четверть. Это сократило покупательную способность, уменьшился спрос на более дорогие овощи.

"Люди сейчас гораздо меньше покупают парниковых овощей, чем это было до начала активной фазы боевых действий. Продовольственная корзина у нас изменилась внутри, мы гораздо больше едим крупы, хлеба, того, что дешевле", — пояснил аналитик.

Что будет с ценами дальше

Олег Пендзин предполагает, что в стране не стоит рассчитывать на снижение цен на овощи зимой и весной. Это может произойти уже ближе к лету.

В этот период на украинском рынке появятся отечественные огурцы и помидоры из открытого грунта, добавил он.

Напомним, в украинских супермаркетах с начала этого года существенно повысились цены на лук и морковь. В частности, стоимость лука только за последние пять дней выросла на 20%.

Ранее мы писали, что в украинских магазинах в начале года начали дорожать яблоки, долгое время продававшиеся по заниженным ценам. Эксперты назвали причины смены ценового тренда на этот фрукт.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

13:00 Россияне атаковали ряд энергетических объектов в нескольких областях: где самая сложная ситуация

12:58 В результате обстрела Харькова ранены 8 человек

12:54 Подоляк на фоне массированного обстрела рф призвал Запад дать Украине ракеты большой дальности

Новина з відео

12:48 HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

Новина з відео

12:45 Наступление на Одессу: Черное море станет для россиян мертвым, — Братчук

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:42 В Украине завершилась масштабная воздушная тревога: последствия ракетной атаки рф

12:41 Ощадбанк снимает комиссию с неактивированных карт украинцев: детали

12:37 Кличко рассказал, сколько сегодня ракет сбили над Киевом

12:35 Во Львовской области обезвреживают вражескую ракету: движение транспортных средств перекрыли

12:35 Юрист объяснил, почему будет нелегко конфисковать в пользу Украины активы российских олигархов

Новина з відео

12:48 HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

Новина з відео

12:45 Наступление на Одессу: Черное море станет для россиян мертвым, — Братчук

Новина з відео

08:47 В Украине масштабная воздушная тревога: что известно о запуске ракет

Новина з відео

06:15 Алина Байкова оригинально унизила путина на открытии Недели моды в Нью-Йорке

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

20:46 Оборонные потребности, формула мира и членство в ЕС: Зеленский рассказал о деталях визита в Брюссель

Новина з відео

19:31 "За правильное дело": пропагандистка Симоньян призвала россиян умирать на фронте

Новина з відео

18:33 В КМВА показали последствия взрыва на территории бывшего завода

Новина з відео

18:05 "Некоторые города разрушены полностью": турецкий политолог рассказал, какая ситуация в стране после серии землетрясений

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 февраля: Тельцам — отвлечься от проблем, Стрельцам — время общения

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

18:30 "Если не мы, то найдут гражданские": интервью с сапером о разминировании Киевской области

17:30 Псевдожурналисты возвращают "совок" в Мариуполь: обзор пропагандистского контента

Актуальное по теме

None 10 Февраль 12:48

Россияне атаковали ряд энергетических объектов в нескольких областях: где самая сложная ситуация

None 10 Февраль 12:56

Подоляк на фоне массированного обстрела рф призвал Запад дать Украине ракеты большой дальности

None 10 Февраль 12:48

HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

None 10 Февраль 12:32

Наступление на Одессу: Черное море станет для россиян мертвым, — Братчук

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB