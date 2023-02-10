Ціни в Україні — чому імпортні продукти дешевші за вітчизняні

Це продиктовано проблемами з електропостачанням

В українських супермаркетах у 2023 році продовжують активно зростати ціни на овочі. При цьому парникові овочі вітчизняного виробництва можуть коштувати дорожче за імпортовані.

Пояснення такій тенденції дав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин під час телемарафону "Єдині новини".

Причина різниці цін

За словами Пендзина, різниця у вартості між українськими овочами та закордонними продиктована тим, що в Україні залишаються проблеми з електропостачанням.

Так, він порівняв ситуацію із позаминулим роком, коли вітчизняну продукцію продавали дорожче за турецьку на 20-30%. Хоча навіть тоді не було таких проблем, з якими Україна зіткнулася зараз.

Експерт пояснив, що українцям складно конкурувати з турецькими виробниками через те, що у них пряма собівартість виробництва овочів дешевша. Тоді як багато українських фермерів в нинішніх реаліях не мають змоги встановити потужні генератори для теплиць.

До всього, відповідно до даних Державної служби статистики, прибутки українського населення під час війни впали на чверть. Це скоротило купівельну спроможність, зменшився попит на більш дорожчі овочі.

"Люди зараз набагато менше купують парникових овочів, ніж це було до початку активної фази бойових дій. Продовольчий кошик у нас змінився всередині, ми значно більше їмо круп, хліба, того, що дешевше", — пояснив аналітик.

Що буде з цінами далі

Олег Пендзин припускає, що в країні не варто розраховувати на зниження цін на овочі взимку та навесні. Це може статися вже ближче до літа.

У цей період на українському ринку з'являться вітчизняні огірки та помідори з відкритого ґрунту, додав він.

Нагадаємо, в українських супермаркетах з початку цього року суттєво підвищилися ціни на цибулю та моркву. Зокрема, вартість цибулі лише за останні п'ять днів зросла на 20%.

Раніше ми писали, що в українських магазинах на початку року почали дорожчати яблука, які довгий час продавалися за заниженими цінами. Експерти назвали причини зміни цінового тренду на цей фрукт.