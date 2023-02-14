В Украине хотят разрешить военным ввозить авто без пошлины: детали законопроекта
В Украине хотят освободить от налогообложения ввоз транспорта военнослужащими и волонтерами. В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий проект закона.
Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.
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Условия ввоза транспорта
Так, законопроект №9010 предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс.
Автор инициативы, народный депутат Максим Заремский ("Слуга народа"), предлагает разрешить военным Вооруженных Сил Украины и других военных формирований ввозить одноразово легковой транспорт без уплаты ввозной пошлины. При этом при условии, что в течение трех лет такой транспорт не может быть передан во владение или пользование третьим лицам, в частности, на основании доверенности. Иначе потребуется необходимость уплаты пошлин.
Также законопроект освобождает от ввозной пошлины легковые автомобили, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 и более лиц, которые ввезли общественные и благотворительные организации для последующей передачи армии и военным формированиям.
Документ предусматривает, что транспорт может быть ввезен на украинскую таможенную территорию по доверенности, в которой указан срок его передачи лицу, выдавшему доверенность — максимум три месяца.
Также указано, что льготные условия должны действовать до конца военного положения и шесть месяцев после его прекращения или отмены.
Напомним, украинцы смогут завозить тепловизоры, приборы ночного видения, беспилотники и рации без уплаты пошлин и НДС. Это предусмотрено новыми законами №8360/8361-д.