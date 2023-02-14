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В Украине хотят разрешить военным ввозить авто без пошлины: детали законопроекта

14 февраля 2023 13:54
lis.jpg - Ксения Лисновская
В Украине хотят разрешить военным ввозить авто без пошлины
В парламенте зарегистрирован соответствующий проект закона
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине хотят освободить от налогообложения ввоз транспорта военнослужащими и волонтерами. В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий проект закона.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Условия ввоза транспорта

Так, законопроект №9010 предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс.

Автор инициативы, народный депутат Максим Заремский ("Слуга народа"), предлагает разрешить военным Вооруженных Сил Украины и других военных формирований ввозить одноразово легковой транспорт без уплаты ввозной пошлины. При этом при условии, что в течение трех лет такой транспорт не может быть передан во владение или пользование третьим лицам, в частности, на основании доверенности. Иначе потребуется необходимость уплаты пошлин.

Также законопроект освобождает от ввозной пошлины легковые автомобили, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 и более лиц, которые ввезли общественные и благотворительные организации для последующей передачи армии и военным формированиям.

Документ предусматривает, что транспорт может быть ввезен на украинскую таможенную территорию по доверенности, в которой указан срок его передачи лицу, выдавшему доверенность — максимум три месяца.

Также указано, что льготные условия должны действовать до конца военного положения и шесть месяцев после его прекращения или отмены.

Напомним, украинцы смогут завозить тепловизоры, приборы ночного видения, беспилотники и рации без уплаты пошлин и НДС. Это предусмотрено новыми законами №8360/8361-д.

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