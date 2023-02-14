В Україні хочуть дозволити військовим ввозити авто без мита

У парламенті зареєстровано відповідний проєкт закону

В Україні хочуть звільнити від оподаткування ввезення транспорту військовослужбовцями та волонтерами. У Верховній Раді зареєстровано відповідний проєкт закону.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

Умови ввезення транспорту

Так, законопроєкт №9010, передбачає внесення змін до Митного кодексу.

Автор ініціативи, народний депутат Максим Заремський ("Слуга народу"), пропонує дозволити військовим Збройних Сил України та інших військових формувань ввозити одноразово легковий транспорт без сплати ввізного мита. При цьому за умови, що упродовж трьох років такий транспорт не може бути переданий у володіння чи користування третім особам, зокрема на підставі довіреності. Інакше вимагатиметься необхідність сплати мита.

Також законопроєкт звільняє від ввізного мита легкові автівки, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 і більше осіб, які ввезли громадські та благодійні організації для подальшої передачі армії й військовим формуванням.

Документ передбачає, що транспорт може бути ввезений на українську митну територію за довіреністю, у якій вказаний термін його передачі особі яка видала довіреність — максимум три місяці.

Також вказано, що пільгові умови мають діяти до кінця воєнного стану та ще шість місяців після його припинення чи скасування.

Нагадаємо, українці зможуть завозити тепловізори, прилади нічного бачення, безпілотники та рації без сплати мит та ПДВ. Це передбачено новими законами №8360/8361-д.