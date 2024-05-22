Как продажа облигаций помогает обороне Украины — детали от Минфина

Военные облигации. Фото: Вечірній Київ

С февраля 2022 года украинские граждане и бизнес, включая банки, приобрели облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму более 1 трлн грн. Эти гособлигации профинансировали более 200 дней обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Читайте также:

Как правительство использует средства от продажи облигаций

По словам министра финансов Сергея Марченко, 1 трлн грн, привлеченных правительством от продажи ОВГЗ с начала Великой войны, помогли профинансировать более 200 дней украинской обороны и защиты, что составляет 15% ВВП Украины в 2023 году.

ОВГЗ стали вторым крупнейшим источником финансирования государственного бюджета после международной помощи.

Оборот и покупка ОВГЗ

В настоящее время в обращении находится ОВГЗ на сумму свыше 1,6 трлн грн, которые распределены между разными категориями собственников следующим образом:

Коммерческие банки — 42,2%;

НБУ — 41,5%;

Юридические лица — 10%;

Физические лица — 3,8%;

Нерезиденты — 2,4%;

Территориальные общины — 0,1%.

Распределение инвесторов в ОВГЗ. Источник: Минфин

В последние годы граждане и бизнес значительно увеличили свои инвестиции в ОВГЗ. Объем вложений физических лиц вырос в 600 раз с 2016 года и более чем в 2,4 раза с 24 февраля 2022 года. Юридические лица повысили свои инвестиции в гособлигации в 7 раз с 2016 года и вдвое с начала полномасштабного вторжения.

Объем продаж гособлигаций. Источник: Минфин

С января 2022 по март 2024 украинским физическим и юридическим лицам (кроме банков) было выплачено 31,5 млрд грн купонного дохода, а иностранным инвесторам — 19 млрд грн. Общая сумма выплат составила 50,5 млрд грн.

Что еще стоит знать

Напомним, политтехнолог Тарас Загородний заявил, что в Украине должно быть собственное оружие и милитаризация. Он объяснил, где взять деньги на это.

Мы также писали, что украинцы во время войны продолжают получать пассивный доход от инвестиций. Остаются популярными для вложения денег следующие сферы: недвижимость, облигации и земля.