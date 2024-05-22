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В Украине купили гособлигаций на 1 трлн грн — как это помогло армии

22 мая 2024 13:26
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Ирина Шпак
редактор
Как продажа облигаций помогает обороне Украины — детали от Минфина
Военные облигации. Фото: Вечірній Київ
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

С февраля 2022 года украинские граждане и бизнес, включая банки, приобрели облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму более 1 трлн грн. Эти гособлигации профинансировали более 200 дней обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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По словам министра финансов Сергея Марченко, 1 трлн грн, привлеченных правительством от продажи ОВГЗ с начала Великой войны, помогли профинансировать более 200 дней украинской обороны и защиты, что составляет 15% ВВП Украины в 2023 году.

ОВГЗ стали вторым крупнейшим источником финансирования государственного бюджета после международной помощи.

Оборот и покупка ОВГЗ

В настоящее время в обращении находится ОВГЗ на сумму свыше 1,6 трлн грн, которые распределены между разными категориями собственников следующим образом:

  • Коммерческие банки — 42,2%;
  • НБУ — 41,5%;
  • Юридические лица — 10%;
  • Физические лица — 3,8%;
  • Нерезиденты — 2,4%;
  • Территориальные общины — 0,1%.
Распределение инвесторов в ОВГЗ
Распределение инвесторов в ОВГЗ. Источник: Минфин

В последние годы граждане и бизнес значительно увеличили свои инвестиции в ОВГЗ. Объем вложений физических лиц вырос в 600 раз с 2016 года и более чем в 2,4 раза с 24 февраля 2022 года. Юридические лица повысили свои инвестиции в гособлигации в 7 раз с 2016 года и вдвое с начала полномасштабного вторжения.

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Объем продаж гособлигаций. Источник: Минфин

С января 2022 по март 2024 украинским физическим и юридическим лицам (кроме банков) было выплачено 31,5 млрд грн купонного дохода, а иностранным инвесторам — 19 млрд грн. Общая сумма выплат составила 50,5 млрд грн.

Что еще стоит знать

Напомним, политтехнолог Тарас Загородний заявил, что в Украине должно быть собственное оружие и милитаризация. Он объяснил, где взять деньги на это.

Мы также писали, что украинцы во время войны продолжают получать пассивный доход от инвестиций. Остаются популярными для вложения денег следующие сферы: недвижимость, облигации и земля.

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