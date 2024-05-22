Як продаж облігацій допомагає обороні України — деталі від Мінфіна

Військові облігації. Фото: Вечірній Київ

З лютого 2022 року українські громадяни та бізнес, включаючи банки, придбали облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму понад 1 трлн грн. Ці держоблігації профінансували понад 200 днів оборони України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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За словами міністра фінансів Сергія Марченка, 1 трлн грн, залучених урядом від продажу ОВДП з початку Великої війни, допомогли профінансувати понад 200 днів української оборони та захисту, що становить 15% ВВП України у 2023 році.

ОВДП стали другим найбільшим джерелом фінансування державного бюджету після міжнародної допомоги.

Обіг та купівля ОВДП

Наразі в обігу перебуває ОВДП на суму понад 1,6 трлн грн, які розподілені між різними категоріями власників так:

Комерційні банки — 42,2%;

НБУ — 41,5%;

Юридичні особи — 10%;

Фізичні особи — 3,8%;

Нерезиденти — 2,4%;

Територіальні громади — 0,1%.

Розподіл інвесторів в ОВДП. Джерело: Мінфін

За останні роки громадяни та бізнес значно збільшили свої інвестиції в ОВДП. Обсяг вкладень фізичних осіб зріс у 600 разів з 2016 року та більш ніж у 2,4 раза з 24 лютого 2022 року. Юридичні особи підвищили свої інвестиції в держоблігації у 7 разів з 2016 року і вдвічі з початку повномасштабного вторгнення.

Обсяг продажів держоблігацій. Джерело: Мінфін

З січня 2022 по березень 2024 року українським фізичним і юридичним особам (окрім банків) було виплачено 31,5 млрд грн купонного доходу, а іноземним інвесторам — 19 млрд грн. Загальна сума виплат становила 50,5 млрд грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, політтехнолог Тарас Загородній заявив, що в Україні повинна бути власна зброя та мілітаризація. Він пояснив, де взяти гроші на це.

Ми також писали, що українці під час війни продовжують отримувати пасивний дохід від інвестицій. Залишаються популярними для вкладення грошей такі сфери: нерухомість, облігації та земля.