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В Украине возможно подорожание меда: на сколько вырастет цена

28 июля 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Украине возможно подорожание меда: на сколько вырастет цена
Баночка с медом на столе. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За период полномасштабной войны в Украине была уничтожена практически треть медоносных территорий. Следовательно, это приведет к сокращению производства меда и его удорожанию.

Об этом заявил эксперт аграрного рынка Андрей Горбонос. Сообщает издание Аgronews.ua.

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Несладкая цена меда

По словам аграрного эксперта Андрея Горбоноса, до начала полномасштабной войны Украина входила в ТОП-5 экспортеров меда по всему миру, и наш мед высокого качества очень ценился на любом кондитерском производстве любой страны мира.

Сейчас, из-за войны, его просто мало. Это может привести к его подорожанию и увеличению количества подделок на рынке.

"Будет дорожать мед. Здесь сработают несколько факторов. Первое, это, конечно, война, потому что меда будет меньше, спрос будет меньше и доходов будет меньше. Поэтому, чтобы наверстать эти доходы, которые были до войны, пчеловоды вынуждены будут повышать цену на мед", — сообщил эксперт.

Эксперты отмечают, что цены на мед в Украине в 2023 году значительно выросли — на 40-120 грн за килограмм продукта в зависимости от сорта, и, скорее всего, снижаться уже не будут.

При этом сейчас на рынках мед продают преимущественно за 220-410 грн/литр.

  • Цены на липовый и акациевый мед достигают 240-370 грн/кг.
  • Мед из подсолнечника в прошлом году, который считается недорогим, стоит 120-180 грн за кило.

Цена на мед еще зависит от нескольких факторов, таких как сезон, урожайность, свежесть, сорт.

Так, например, разнотравье будет стоить дешевле. Плюс не стоит забывать, что свежий мед продают дороже, поскольку в процессе кристаллизации цена на этот продукт снижается. Сезон сбора меда в Украине — это преимущественно май-сентябрь в зависимости от региона.

Важно отметить, что в нашей стране одним из самых доступных по цене является подсолнечный мед. А самым дорогим остается акациевый, и чаще всего он стоит в 1,5-2 раза больше.

Напомним, в четверг, 27 июля, на украинском топливном рынке средние цены на самых крупных автозаправочных станциях демонстрируют незначительное повышение. По сравнению с предыдущими днями стоимость разных видов топлива увеличилась на несколько копеек.

Так, цена на бренд Евро-95 в среднем выросла на несколько копеек и составляет 50,55 грн за литр. В то время как неделю назад стоил 50,21 грн, а в начале июля — 46,24 грн.

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