В Україні можливе подорожчання меду: на скільки зросте ціна

Баночка з медом на столі. Фото: depositphotos.com

За період повномаштабної війни в Україні було знищено практично третину медоносних територій. Відтак, це призведе до скорочення виробництва меду та його подорожчання.

Про це заявляє експерт аграрного ринку Андрій Горбонос. Повідомляє видання Аgronews.ua.

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Несолодка ціна меду

За словами аграрного експерта Андрія Горбоноса, до початку повномасштабної війни, Україна входила до ТОП-5 експортерів меду по всьому світову, і наш мед високої якості дуже цінувався на будь-якому кондитерському виробництві будь-якої країни світу.

Нині через війну його просто обмаль. Це може спричинити його здорожчання та збільшення кількості підробок на ринку.

"Буде дорожчати мед. Тут спрацюють кілька факторів. Перше, це, звичайно, війна, бо меду буде менше, попит буде менше і доходів буде менше. Тому, щоб надолужити ці доходи, які були до війни, пасічники змушені будуть підвищувати ціну на мед", — повідомив експерт.

Експерти зазначають, що ціни на мед в Україні у 2023 році значно зросли — на 40-120 грн за кілограм продукту залежно від сорту, і, швидше за все, знижуватися вже не будуть.

При цьому зараз на ринках мед продають переважно за 220-410 грн/літр.

Ціни на липовий і акацієвий мед досягають 240-370 грн/кг.

мед досягають 240-370 грн/кг. Мед з соняшнику минулого року, який вважається недорогим, коштує 120-180 грн за кіло.

Ціна на мед ще залежить від кількох факторів, таких як сезон, урожайність, свіжість, сорт.

Так, наприклад, різнотрав'я коштуватиме дешевше. Плюс не варто забувати, що свіжовикачаний мед продають дорожче, оскільки в процесі кристалізації ціна на цей продукт знижується. Сезон збирання меду в Україні — це переважно травень-вересень залежно від регіону.

Важливо відзначити, що в нашій країні одним з найдоступніших за ціною є соняшниковий мед. А найдорожчим залишається акацієвий, і найчастіше він коштує в 1,5-2 рази вище.

Нагадаємо, у четвер, 27 липня, на українському паливному ринку середні ціни на найбільших автозаправних станціях демонструють незначне підвищення. Проти попередніх днів вартість різних видів палива збільшилась на кілька копійок.

Так, ціна на бренд "Євро-95" у середньому зросла на кілька копійок і становить 50,55 гривні за літр. Тоді як тиждень тому коштував 50,21 грн, а на початку липня — 46,24 грн.