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В Украине могут подорожать сигареты — когда вырастет цена

18 марта 2024 12:13
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены на сигареты увеличатся — когда и почему изменится стоимость
Мужчина покупает сигареты в киоске. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине из-за повышения акцизного налога вырастет стоимость табачных изделий. В случае поддержания соответствующего предложения — новых цен следует ожидать уже в июле.

Об этом рассказали в Налоговом комитете Верховной Рады.

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По словам замглавы налогового комитета ВРУ Ярослава Железняка, ставку акцизного налога хотят привязать к европейской валюте. С таким предложением выступило Министерство финансов, разработавшее документ. Это требование прописано в рекомендациях Международного валютного фонда (МВФ) в рамках кредитной программы.

Он отметил, что правительственный законопроект предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Согласно ему, установят ставку акцизного налога не в гривне, а в евро.

Также постепенно повысят ставку акцизов для табака до минимального нормативного значения, действующего в Европейском Союзе (ЕС).

Как отметил Железняк, если проект закона поддержит парламент, то с 1 июля текущего года ставка акциза на сигареты может вырасти с текущих 1,881 тыс. грн. за 1 тыс. сигарет с фильтром до 1,987 тыс. грн. (47 евро).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с января начали действовать новые правила для маркировки упаковок табачных изделий, отвечающих стандартам Евросоюза. Теперь производителям необходимо размещать на сигаретных пачках обновленные изображения и тексты медицинских предупреждений, которые занимают 65% площади упаковки, информирующие о последствиях курения.

Ранее мы писали, что в Украине в магазинах, киосках и Telegram-каналах начали появляться подделки сигарет мировых брендов, которые могут производить с использованием оборудования, изъятого правоохранителями на фабрике компании "Юнайтед Тобако" в Желтых Водах. Это оказалось в ходе журналистского расследования.

сигареты
магазины
цены
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