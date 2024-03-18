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В Україні можуть подорожчати цигарки — коли зросте ціна

18 березня 2024 12:13
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни на сигарети зростуть — коли та чому зміниться вартість
Чоловік купує цигарки у кіоску. Фото: РБК-Україна
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні через підвищення акцизного податку зросте вартість тютюнових виробів. У разі підтримки відповідної пропозиції нових цін слід очікувати вже у липні.

Про це розповіли у Податковому комітеті Верховної Ради.

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Як зміниться вартість сигарет

За словами заступника голови податкового комітету ВРУ Ярослава Железняка, ставку акцизного податку хочуть прив'язати до європейської валюти. З такою пропозицією виступило Міністерство фінансів, яке розробило документ. Така вимога прописана у рекомендаціях Міжнародного валютного фонду (МВФ) в рамках кредитної програми.

Він зауважив, що урядовий законопроєкт пропонує внести відповідні зміни до Податкового кодексу. Згідно з ним, встановлять ставку акцизного податку не у гривні, а в євро.

Також поступово підвищать ставку акцизів для тютюну до мінімального нормативного значення, яке діє у Європейському Союзі (ЄС).

Як зазначив Железняк, якщо проєкт закону підтримає парламент, то з 1 липня поточного року ставка акцизу на сигарети може зрости з поточних 1,881 тис. грн за 1 тис. сигарет з фільтром до 1,987 тис. грн (47 євро).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з січня почали діяти нові правила для маркування упаковок тютюнових виробів, які відповідають стандартам Євросоюзу. Тепер виробникам необхідно розміщувати на сигаретних пачках оновлені зображення та тексти медичних попереджень, що займають 65% площі упаковки, що інформують про наслідки та небезпеки куріння.

Раніше ми писали, що в Україні в магазинах, кіосках та Telegram-каналах почали з'являтися підробки цигарок світових брендів, які можуть виготовляти з використанням обладнання, яке вилучили правоохоронці на фабриці компанії "Юнайтед Тобако" у Жовтих Водах. Це виявилося під час журналістського розслідування.

сигарети
магазини
ціни
акцизи

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