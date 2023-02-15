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В Украине нет дефицита мощности, — Укрэнерго

15 февраля 2023 12:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Укрэнерго сообщил про отсутствие дефицита мощности электросетей
Электросети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине отсутствует дефицит мощности в энергосистеме. При этом в Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще остаются незначительные сетевые ограничения.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

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"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже четвертые сутки подряд и сегодня пока не прогнозируется. Электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление", — говорится в сообщении.

Также в компании сообщили, что один из энергоблоков электростанции Украины был выведен в аварийный ремонт. Вместо него был включен в работу другой. Кроме того, 15 февраля интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за нехарактерного для зимы половодья имеют много ресурсов. 

Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области не доводились. Замеры фактического потребления сейчас проводятся в Сумской и Житомирской областях.

"Замеры фактического потребления в областях Украины производятся в соответствии с графиком в Сумской и Житомирской областях. Замеры в Ивано-Франковской и Тернопольской областях перенесены на 21 февраля. Это связано с изменением обычного режима потребления в этих регионах во время религиозных праздников, что будет влиять на результаты измерений", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, в Укрэнерго сообщили, что в Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть незначительные сетевые ограничения, применяются графики почасовых отключений во избежание перегрузки оборудования.

Напомним, что на 15 февраля Укрэнерго не предоставляло ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Как отмечают в ДТЭК, в результате повреждения сетей Укрэнерго в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику. В то же время из-за сетевых ограничений завтра в Одесской области будут действовать стабилизационные отключения.

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