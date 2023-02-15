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В Україні немає дефіциту потужності, — Укренерго

15 лютого 2023 12:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Укренерго повідомив про відсутність дефіциту потужності електромереж
Електромережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні відсутній дефіцит потужності в енергосистемі. При цьому в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще залишаються незначні мережеві обмеження.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

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Дефіцит потужності

"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже четверту добу поспіль і сьогодні поки не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання", — йдеться у повідомленні.

Також у компанії повідомили, що один з енергоблоків електростанції України було виведено в аварійний ремонт. Замість нього було включено в роботу інший. Крім того, 15 лютого інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через нехарактерну для зими повінь мають багато ресурсів.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання області не доводилися. Виміри фактичного споживання зараз проводяться у Сумській та Житомирській областях.

"Заміри фактичного споживання в областях України здійснюються відповідно до графіка у Сумській та Житомирській областях. Заміри в Івано-Франківській та Тернопільській областях перенесено на 21 лютого. Це пов'язано зі зміною звичайного режиму споживання у цих регіонах під час релігійних свят, що впливатиме на результати вимірів", йдеться у повідомленні.

Разом з тим, в Укренерго повідомили, що в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є незначні мережеві обмеження, застосовуються графіки погодинних відключень, щоб уникнути перевантаження обладнання.

Нагадаємо, що на 15 лютого Укренерго не надавало обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Як зазначають у ДТЕК, внаслідок пошкодження мереж Укренерго у деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком. Водночас через мережеві обмеження завтра на Одещині діятимуть стабілізаційні відключення.

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