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В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

25 ноября 2023 06:41
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В субботу, 25 ноября, средние цены на дизтопливо и бензин значительно упали. Стоимость этого вида горючего снизилась на 1-2 гривны. В то же время, цены на автогаз продолжат свой рост.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 25 ноября

Цены на горючее на АЗС 25 ноября

По данным мониторингового сайта, 25 ноября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 56,35 грн/л;
  • А-95 — 52,40 грн/л;
  • А-92 — 51,77 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,48 грн/л;
  • сжиженный газ — 36,05 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 58,12 грн/л,
  • А-95 — за 55,03 грн/л,
  • бензин А-92 — за 53,04 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 55,30 грн/л,
  • сжиженный газ — 34,35 грн.

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 25 ноября

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 25 ноября

25 ноября топливо брендов "Евро-95" и А-95 стоят дороже всего на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети KLO — 49,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Маркет" — 48,28 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 36,72 грн/л, на KLO — 34,86 грн/л, на Shell — 36,51 грн/л.

Больше об авто

Напомним, мы писали, что в Украину приедет новый яркий гибрид Toyota C-HR 2024. Стоимость моделей в Украине еще не оглашалась, но в Европе цена кроссовера начинается от 34 900 евро.

Раньше мы рассказали, когда автомобиль нельзя забирать на штрафплощадку. Если водитель автомобиля появляется на место правонарушения, когда его автомобиль уже загружают на эвакуатор, то отвезти его на штрафплощадку за неправильную парковку не могут. Для этого человек должен быть готов быстро устранить правонарушения и забрать машину.

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