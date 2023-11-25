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В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

25 листопада 2023 06:41
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У субботу, 25 листопада, середні ціни на дизпаливо та бензин значно впали. Вартість цього виду пального знизилась на 1-2 гривні. В той же час ціни на автогаз продовжуть своє зростання. 

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 25 листопада

За даними моніторингового сайту, 25 листопада середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 56,35 грн/л;
  • А-95 — 52,40 грн/л;
  • А-92 — 51,77 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,48 грн/л;
  • скраплений газ — 36,05 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 58,12 грн/л,
  • А-95 — за 55,03 грн/л,
  • бензин А-92 — за 53,04 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 55,30 грн/л,
  • скраплений газ — 34,35 грн.

Ціни на бензин та ДП в Україні станом на 25 листопада

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 25 листопада

25 листопада пальне брендів "Євро-95" та А-95 коштують найдорожче на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі KLO — 49,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" та SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Маркет" — 48,28 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 36,72 грн/л, на KLO — 34,86 грн/л, на Shell — 36,51 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, що до України приїде новий яскравий гібрид Toyota C-HR 2024. Вартість моделей в Україні ще не оголошували, але в Європі ціна кросовера починається від 34 900 євро.

Раніше ми розповіли, коли автомобіль не можна забирати на штрафмайданчик. Якщо водій автомобіля з'являється на місце правопорушення тоді, коли його автомобіль вже завантажують на евакуатор, то відвезти його на штрафмайданчик за неправильне паркування не можуть. Для цього людина повинна бути готова швидко усунути правопорушення та забрати машину.

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