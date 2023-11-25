В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У субботу, 25 листопада, середні ціни на дизпаливо та бензин значно впали. Вартість цього виду пального знизилась на 1-2 гривні. В той же час ціни на автогаз продовжуть своє зростання.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 25 листопада

За даними моніторингового сайту, 25 листопада середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 56,35 грн/л;

А-95 — 52,40 грн/л;

А-92 — 51,77 грн/л;

дизельне пальне — 52,48 грн/л;

скраплений газ — 36,05 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 58,12 грн/л,

А-95 — за 55,03 грн/л,

бензин А-92 — за 53,04 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 55,30 грн/л,

скраплений газ — 34,35 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 25 листопада

25 листопада пальне брендів "Євро-95" та А-95 коштують найдорожче на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі KLO — 49,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" та SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Маркет" — 48,28 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 36,72 грн/л, на KLO — 34,86 грн/л, на Shell — 36,51 грн/л.

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