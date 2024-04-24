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В Украине официально ввели новую профессию — какую обещают зарплату

24 апреля 2024 13:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Работа в 2024 году — в Украине ввели новую важную профессию во время войны
Украинский боец на консультации. Фото: lexinform
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине по требованию времени официально появилась новая профессия — "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц". Известно, какой будет заработная плата в такой должности.

О таких новшествах сообщила пресс-служба Кабинета министров.

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Обязанности специалиста по сопровождению ветеранов

Как отмечается, сведения о профессиональном стандарте внесли в Реестр квалификаций.

Ожидается, что специалист будет предоставлять ветеранам разъяснения по поводу:

  • возможностей, прав, гарантий для граждан;
  • какие есть льготы для ветеранов;
  • публичных социальных, образовательных, реабилитационных, психологических услуг.

В частности, такой специалист обязан предоставить исчерпывающую информацию при запросе со стороны ветерана по оформлению соответствующих документов.

В Министерстве по делам ветеранов рассказали, что этот профессиональный стандарт был разработан по инициативе Минветеранов для обеспечения в Украине профессионального сопровождения ветеранов, членов семей погибших воинов — на пути перехода от службы в армии к гражданской жизни.

"Все потребности, возникающие у ветеранов и ветеранок в рамках перехода от военной службы к гражданской жизни, должны находить профессиональную поддержку и помощь, которая может быть обеспечена именно таким специалистом по сопровождению. В первую очередь речь идет об индивидуальном профессиональном сопровождении, направленном на помощь нашим Защитникам и Защитницам в получении ими, в частности реабилитационных, психологических, образовательных и других услуг", — отметили в ведомстве.

Какую обещают зарплату помощникам ветеранов

Ранее в Министерстве по делам ветеранов обнародовали финансово-экономические расчеты по оплате труда такого специалиста на момент запуска соответствующего проекта — летом 2023 года.

Отмечалось, что работу помощника ветерана будут оплачивать из государственного бюджета. Речь шла об ориентировочно 16 тыс. гривен.

Стать помощником ветерана могут:

  • члены семей таких граждан;
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины;
  • военные, участвовавшие в обороне страны и освобожденные от военной службы/демобилизованные.

Что еще стоит знать

Напомним, бригада спецназначения "Азов" ищет командира пожарного отделения. В этой должности можно заработать от 25 до 125 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали о том, что "Азову" нужны врачи-терапевты, которые готовы пойти в армию и спасать раненых в зоне боевых действий. Военным медикам обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен, а также возможность повышения квалификации на специальных учебных курсах.

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