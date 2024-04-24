Работа в 2024 году — в Украине ввели новую важную профессию во время войны

В Украине официально ввели новую профессию — какую обещают зарплату
В Украине по требованию времени официально появилась новая профессия — "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц". Известно, какой будет заработная плата в такой должности.
О таких новшествах сообщила пресс-служба Кабинета министров.
Обязанности специалиста по сопровождению ветеранов
Как отмечается, сведения о профессиональном стандарте внесли в Реестр квалификаций.
Ожидается, что специалист будет предоставлять ветеранам разъяснения по поводу:
- возможностей, прав, гарантий для граждан;
- какие есть льготы для ветеранов;
- публичных социальных, образовательных, реабилитационных, психологических услуг.
В частности, такой специалист обязан предоставить исчерпывающую информацию при запросе со стороны ветерана по оформлению соответствующих документов.
В Министерстве по делам ветеранов рассказали, что этот профессиональный стандарт был разработан по инициативе Минветеранов для обеспечения в Украине профессионального сопровождения ветеранов, членов семей погибших воинов — на пути перехода от службы в армии к гражданской жизни.
"Все потребности, возникающие у ветеранов и ветеранок в рамках перехода от военной службы к гражданской жизни, должны находить профессиональную поддержку и помощь, которая может быть обеспечена именно таким специалистом по сопровождению. В первую очередь речь идет об индивидуальном профессиональном сопровождении, направленном на помощь нашим Защитникам и Защитницам в получении ими, в частности реабилитационных, психологических, образовательных и других услуг", — отметили в ведомстве.
Какую обещают зарплату помощникам ветеранов
Ранее в Министерстве по делам ветеранов обнародовали финансово-экономические расчеты по оплате труда такого специалиста на момент запуска соответствующего проекта — летом 2023 года.
Отмечалось, что работу помощника ветерана будут оплачивать из государственного бюджета. Речь шла об ориентировочно 16 тыс. гривен.
Стать помощником ветерана могут:
- члены семей таких граждан;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины;
- военные, участвовавшие в обороне страны и освобожденные от военной службы/демобилизованные.
Что еще стоит знать
Напомним, бригада спецназначения "Азов" ищет командира пожарного отделения. В этой должности можно заработать от 25 до 125 тысяч гривен.
Ранее мы сообщали о том, что "Азову" нужны врачи-терапевты, которые готовы пойти в армию и спасать раненых в зоне боевых действий. Военным медикам обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен, а также возможность повышения квалификации на специальных учебных курсах.
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