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В Україні офіційно запровадили нову професію — яку обіцяють зарплату

24 квітня 2024 13:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота у 2024 році — в Україні запровадили нову важливу професію під час війни
Український боєць на консультації. Фото: lexinform
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні на вимогу часу офіційно з'явилася нова професія — "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб". Відомо, якою буде заробітна плата на такій посаді.

Про такі новації повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

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Обов'язки фахівця із супроводу ветеранів

Як зазначається, відомості щодо професійного стандарту внесли до Реєстру кваліфікацій.

Очікується, що фахівець надаватиме ветеранам роз'яснення щодо:

  • можливостей, прав, гарантій для громадян;
  • які є пільги для ветеранів;
  • публічних соціальних, освітніх, реабілітаційних, психологічних послуг.

Зокрема, такий спеціаліст зобов'язаний надати вичерпну інформацію у разі запиту з боку ветерана щодо оформлення відповідних документів.

У Міністерстві у справах ветеранів розповіли, що цей професійний стандарт розробили за ініціативи Мінветеранів задля забезпечення в Україні професійного супроводу ветеранів, членів родин загиблих воїнів — на шляху переходу від служби в армії до цивільного життя.

"Всі потреби, що виникають у ветеранів та ветеранок в рамках переходу від військової служби до цивільного життя, повинні знаходити фахову підтримку та допомогу, яка може бути забезпечена саме таким фахівцем із супроводу. Насамперед мова йде про індивідуальний професійний супровід, спрямований на допомогу нашим Захисникам та Захисницям в отриманні ними, зокрема, реабілітаційних, психологічних, освітніх та інших послуг", — зазначили у відомстві.

Яку обіцяють зарплату помічникам ветеранів

Раніше у Міністерстві у справах ветеранів оприлюднили фінансово-економічні розрахунки щодо оплати праці такого фахівця станом на момент запуску відповідного проєкту — влітку 2023 року.

Зазначалось, роботу помічника ветерана будуть оплачувати з державного бюджету. Йшлося про орієнтовно 16 тис. гривень.

Стати помічником ветерана можуть:

  • члени сімей таких громадян;
  • члени родин загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України;
  • військові, які брали участь в обороні країни та були звільнені з військової служби/демобілізовані.

Що ще варто знати

Нагадаємо, бригада спецпризначення "Азов" шукає командира пожежного відділення. На цій посаді можна заробити від 25 до 125 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли про те, що "Азову" потрібні лікарі-терапевти, які готові призватися до війська та рятувати поранених у зоні бойових дій. Військовим медикам обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень, а також можливість підвищення кваліфікації на спеціальних навчальних курсах.

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професії
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Мінветеранів

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