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В Украине обновилась стоимость горючего — какие сегодня цены на АЗС

6 января 2024 06:45
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Ирина Шпак
редактор
Стоимость топлива в Украине обновилась — какие сегодня цены на АЗС
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинские автозаправочные станции обнародовали цены на горючее на субботу, 6 января. Средние цены на дизтопливо и бензин почти несколько снизились за последние дни. Также изменилась стоимость автогаза.

Об этом сообщают Новости.LIVE со ссылкой на профильный портал Auto.ria.

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горючее на АЗС

Цены на горючее на АЗС 6 января 2024 года

По информации мониторингового портала, 6 января в среднем цены на бензины, дизтопливо и автомобильный газ таковы:

  • A-95+ — 54,44 грн/л;
  • А-95 — 51,25 грн/л;
  • А-92 — 48,30 грн/л;
  • дизтопливо — 51,22 грн/л;
  • автомобильный газ — 29,40 грн/л.

Неделю назад

  • бензин A-95+ — 54,58 грн/л,
  • А-95 — за 51,47 грн/л,
  • А-92 — за 48,58 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизтопливо — за 51,51 грн/л,
  • автогаз — 30,18 грн/л.

бензин на АЗС

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 3 января 2024 года

6 января топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Дешевле всего А-95+ продают в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 самый дешевый на АЗС VST — 47,90 грн/л.
  • На А-92 самые высокие цены на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, а самые низкие на А   ВС RLS — 46,40 грн/л.  
  • Дизель дороже всего реализуют на автозаправках "Параллель" — за 56,99 грн/л. Дешевле всего стоит на АЗС RLS — 47,29 грн/л.  

На АЗС WOG стоимость автомобильного газа — 30,47 грн/л, на KLO — 29,88 г   рН/л, а на Shell стоит 29,15 грн/л.

Больше об авто

Напомним, мы писали, как зимой остановить автомобиль, если внезапно отказали тормоза. Отказ тормозной системы автомобиля требует быстрой реакции водителя.

Также мы рассказали о главных недостатках китайских авто в Украине в 2024 году. В последние годы китайские автопроизводители используют лучшие материалы и достигли качества сборки на уровне конкурентов из Европы и Азии. Но автомобилям из КНР до сих пор не хватает нескольких важных вещей.

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